Холдинг «Вертолеты России» изготовили первую партию Ми-8АМТ для ГТЛК

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) изготовил первую партию из 3 транспортных вертолетов Ми-8АМТ в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Согласно условиям соглашения, все машины должны быть переданы заказчику до конца 2017 года.

В настоящее время вертолеты Ми-8АМТ проходят итоговый этап испытаний, после которого будут переданы эксплуатанту. Техника отправится к месту базирования своим ходом.

«Основной стратегической линией холдинга „Вертолеты России“ в настоящее время является увеличение количества гражданских вертолетов в общем объеме поставок. Государственная транспортная лизинговая компания — значимый российский заказчик, нацеленный в системном порядке решать проблему транспортной доступности российских регионов с помощью вертолетной авиации, и мы готовы поставлять компании самые современные образцы техники», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Контракт на поставку 13 средних многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ, 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 6 легких вертолетов Ансат в интересах Государственной транспортной лизинговой компании был подписан в конце 2016 года заместителем генерального директора по маркетингу и развитию бизнеса холдинга «Вертолеты России» Александром Щербининым и генеральным директором ПАО «ГТЛК» Сергеем Храмагиным.

В рамках 10-й Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2017 холдинг «Вертолеты России» и ГТЛК заключили уже второе крупное соглашение. Стороны договорились о поставке около 50 вертолетов: до 2020 года «Вертолеты России» будут ежегодно поставлять ГТЛК вертолеты Ми-8АМТ/МТВ-1, «Ансат» и Ми-171А2.

Вертолет Ми-8АМТ изготовлен в транспортном варианте и будет оснащен современным пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием — на нем установлен метеорадиолокатор 8А-813Ц, система раннего предупреждения близости земли (СРПБЗ), спутниковая навигационная система БМС. Дополнительно на вертолете установлены ВСУ SAFIR 5K/G MI, усиленная трансмиссия, модернизированный автомат перекоса, а также выполнена доработка под применение внешней подвески, позволяющей перевозить крупногабаритные грузы массой до 4 тонн.

Вертолеты типа Ми-8/17 — самые массовые вертолеты российского производства. Они надежны, обладают высокими летно-техническими характеристиками, многофункциональностью и простотой в эксплуатации и обслуживании, могут эксплуатироваться в широком диапазоне условий и температур (от -50 до +50 градусов по Цельсию). Вертолеты этого типа постоянно модернизируются и оснащаются новым оборудованием для выполнения различных задач.