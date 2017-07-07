В Японию поступила первая партия колбасных изделий российского производства

Первую партию колбасных изделий в Японию в рамках соглашения об экспорте термически обработанной мясной продукции из России поставила компания «Ратимир» (г.Владивосток).

Соглашение о разрешении экспорта российской термически обработанной мясной продукции в Японию было подписано в декабре 2016 года.

Помимо ООО «Ратимир», инспекцию японских ветеринарных специалистов успешно прошло ОАО «Мираторг».

В Японии действуют довольно строгие ветеринарно-санитарные требования обеспечения биологической безопасности и технологического уровня предприятий. За качество местные импортёры готовы платить премию к цене, что делает Японию одним из самых привлекательных рынков.