В Японию поступила первая партия колбасных изделий российского производства
Первую партию колбасных изделий в Японию в рамках соглашения об экспорте термически обработанной мясной продукции из России поставила компания «Ратимир» (г.Владивосток).
Соглашение о разрешении экспорта российской термически обработанной мясной продукции в Японию было подписано в декабре 2016 года.
Помимо ООО «Ратимир», инспекцию японских ветеринарных специалистов успешно прошло ОАО «Мираторг».
В Японии действуют довольно строгие ветеринарно-санитарные требования обеспечения биологической безопасности и технологического уровня предприятий. За качество местные импортёры готовы платить премию к цене, что делает Японию одним из самых привлекательных рынков.
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