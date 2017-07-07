Добавить статью
Экспорт

В Японию поступила первая партия колбасных изделий российского производства

Первую партию колбасных изделий в Японию в рамках соглашения об экспорте термически обработанной мясной продукции из России поставила компания «Ратимир» (г.Владивосток).

Соглашение о разрешении экспорта российской термически обработанной мясной продукции в Японию было подписано в декабре 2016 года.

Помимо ООО «Ратимир», инспекцию японских ветеринарных специалистов успешно прошло ОАО «Мираторг».

В Японии действуют довольно строгие ветеринарно-санитарные требования обеспечения биологической безопасности и технологического уровня предприятий. За качество местные импортёры готовы платить премию к цене, что делает Японию одним из самых привлекательных рынков.

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/department/2017050702

Владивосток, Япония
  • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
    07.07.1718:20:57

    В Японии действуют довольно строгие ветеринарно-санитарные требования обеспечения биологической безопасности и технологического уровня предприятий.

    И это ещё очень мягко говоря. Пожрать японцы любят и фигни не едят.

    #930352
  • Нет аватара mozay
    07.07.1720:22:19

    Колбаску им, большую и толстую, а не Курилы   

    #930397
  • Нет аватара mrm458
    07.07.1722:05:23

    Это они еще леща нашего не пробовали!    

    #930431
  • Мася С Мася С
    08.07.1702:53:24

    Япы очень любят нашу колбаску. Часто наблюдаю в супермаркетах, как они набирают и в основном Ратимир. Да и я сам полюбляю продукцию этого производителя. Удачи им.

    #930507
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,