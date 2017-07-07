Рисовый завод в Адыгее запустил новую производственную линию

Линия, стоимостью 120 млн. рублей, была построена менее чем за 1,5 года. Её производительность составляет 170 тонн в сутки и выход на полную мощность позволит предприятию увеличить годовой объем переработки бобовых на 37 тыс. тонн.

Все процессы по переработке зерна автоматизированы и отслеживаются в режиме реального времени с помощью компьютерного оборудования.

Предприятие было приобретено в конце 2013 года группой компаний ООО «Краснодарзернопродукт-Экспо», после чего инвестор вложил в восстановление, модернизацию и развитие предприятия около 170 млн. рублей.

В 2014 году был запущен цех по переработке риса в крупу, производительностью 170 тонн риса-сырца в сутки. В ноябре 2016 г предприятие вышло на переработку 250 тонн риса-сырца в сутки, а в текущем году этот показатель планируют увеличить до 270 тонн в сутки.