Добавить статью
Судостроение и судоходство

Балаковский ССРЗ сдал сухогруз проекта RSD60

В Балакове от берега судоходного канала отшвартовался первый за 30 лет произведенный в городе теплоход. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области.

Капитан судна «Единый» Альфред Музафаров доложил директору завода Виктору Щепилову о его готовности к эксплуатации. Тот, в свою очередь, получив разрешение присутствующих на церемонии гостей, дал команду отдать швартовы. Теплоход издал гудок и отплыл от берега.

Сухогруз был заложен 25 января 2012 г. Впервые корпус судна спустили на воду 10 ноября 2014 года. После этого теплоход оснастили, установили на нем оборудование и провели ходовые испытания. Это первый корабль, построенный в Балакове после 30-летнего перерыва.

Заказчиком головного судна проекта RSD60 является судоходная компания «Вега» и Евгений Единый.

Проект RSD60 разработан Морским Инженерным Бюро.

Судно построено с использованием части корпуса «Нефтерудовоза-16М» проекта 1570, построенного в 1974 году в Перми.

Суда проекта RSD60 предназначены для смешанной (река-море) и морской перевозки генеральных, навалочных, лесных грузов, включая контейнеры международного образца (TEU и FEU) и некоторых опасных грузов.

Суда удовлетворяют габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго — Балтийского пути. Габаритная длина судна проекта RSD60 составляет 118,97 м, ширина судна — 13,0 м, высота борта — 5,8 м.

Дедвейт в море составляет около 4608 тонн при осадке 4,88 м, в реке при осадке 3,60 м — около 2705 тонн, скорость в эксплуатации — 10,0 узлов. Объем трех грузовых трюмов — 5931 куб.м. Осадка в балласте — 2,81 м. Объем балластных танков — 1992 куб.м.

В качестве главных двигателей используются два среднеоборотных дизеля мощностью по 600 кВт, работающие на дизельном топливе MDO с температурой вспышки более 60 градусов.

Автономность — 15 суток.

Экипаж 14 человек (16 мест).

Сейчас в городе продолжают строить второй теплоход такого же проекта с названием «Могучий». Его планируют сдать в 2019 году.

https://www.sarinform.ru/news/2017/07/07/178703

Саратовская область, Балаковский ССРЗ, сухогруз, RSD60
  • Комментарий удален
  • A_SEVER A_SEVER
    07.07.1715:01:08

    Сухогруз был заложен 25 января 2012 г.

    Думаю стоит упомянуть, что сухогруз построен с использованием части корпуса «Нефтерудовоза-16М» проекта 1570, построенного в 1974 году в Перми.

    #930239
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      07.07.1715:36:59

      Добавлены фото

      #930261
    • Павел Тикунов Павел Тикунов
      07.07.1722:55:26

      Да-с, есть о чем подумать… Не так давно Путин был на гигантском трубоукладчике и спросил у капитана, за сколько времени его построили — 4 года. Есть куда расти)

      #930440
      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        07.07.1723:03:46

        Это вы о чем сейчас?

        #930442
        • Павел Тикунов Павел Тикунов
          08.07.1705:34:49

          О том, что эту посудину собирали 5 лет после 30-летнего, или больше, перерыва, если учесть, когда начали делать ее компоненты. Может, лучше иметь меньше верфрей, а те, что останутся, модернизировать и загрузить по-полному, чтобы делали лучше, больше, быстрее и дешевле? Вот о чем.

          Отредактировано: Павел Тикунов~05:35 08.07.17
          #930515
  • Human RS Human RS
    07.07.1719:45:56

    Еще один судостроительный завод оживает. Это радует.

    #930384
    • A_SEVER A_SEVER
      08.07.1701:19:33

      Еще один судостроительный завод оживает.
      Думаю, это разовый заказ на 2 сухогруза для этого завода.

      Такое бывает — построил в 2014 году Ахтубинский ССРЗ танкер «Язь» — и тишина…

      Или другой пример — построил Верхнекамский судостроительный комплекс в Перми 2 сухогруза «Олимпия» и «Александр» в 2009 и 2013 году — и тишина…

      Так что где-то прибыло, а где-то убыло.

      #930495
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,