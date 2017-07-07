Балаковский ССРЗ сдал сухогруз проекта RSD60
В Балакове от берега судоходного канала отшвартовался первый за 30 лет произведенный в городе теплоход. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области.
Капитан судна «Единый» Альфред Музафаров доложил директору завода Виктору Щепилову о его готовности к эксплуатации. Тот, в свою очередь, получив разрешение присутствующих на церемонии гостей, дал команду отдать швартовы. Теплоход издал гудок и отплыл от берега.
Сухогруз был заложен 25 января 2012 г. Впервые корпус судна спустили на воду 10 ноября 2014 года. После этого теплоход оснастили, установили на нем оборудование и провели ходовые испытания. Это первый корабль, построенный в Балакове после 30-летнего перерыва.
Заказчиком головного судна проекта RSD60 является судоходная компания «Вега» и Евгений Единый.
Проект RSD60 разработан Морским Инженерным Бюро.
Судно построено с использованием части корпуса «Нефтерудовоза-16М» проекта 1570, построенного в 1974 году в Перми.
Суда проекта RSD60 предназначены для смешанной (река-море) и морской перевозки генеральных, навалочных, лесных грузов, включая контейнеры международного образца (TEU и FEU) и некоторых опасных грузов.
Суда удовлетворяют габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго — Балтийского пути. Габаритная длина судна проекта RSD60 составляет 118,97 м, ширина судна — 13,0 м, высота борта — 5,8 м.
Дедвейт в море составляет около 4608 тонн при осадке 4,88 м, в реке при осадке 3,60 м — около 2705 тонн, скорость в эксплуатации — 10,0 узлов. Объем трех грузовых трюмов — 5931 куб.м. Осадка в балласте — 2,81 м. Объем балластных танков — 1992 куб.м.
В качестве главных двигателей используются два среднеоборотных дизеля мощностью по 600 кВт, работающие на дизельном топливе MDO с температурой вспышки более 60 градусов.
Автономность — 15 суток.
Экипаж 14 человек (16 мест).
Сейчас в городе продолжают строить второй теплоход такого же проекта с названием «Могучий». Его планируют сдать в 2019 году.
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- d-tatarinov
- 07.07.201714:50
- 7
07.07.1715:01:08
07.07.1715:36:59
07.07.1722:55:26
07.07.1723:03:46
08.07.1705:34:49
07.07.1719:45:56
08.07.1701:19:33 Думаю, это разовый заказ на 2 сухогруза для этого завода.