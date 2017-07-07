Балаковский ССРЗ сдал сухогруз проекта RSD60

В Балакове от берега судоходного канала отшвартовался первый за 30 лет произведенный в городе теплоход. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области.

Капитан судна «Единый» Альфред Музафаров доложил директору завода Виктору Щепилову о его готовности к эксплуатации. Тот, в свою очередь, получив разрешение присутствующих на церемонии гостей, дал команду отдать швартовы. Теплоход издал гудок и отплыл от берега.

Сухогруз был заложен 25 января 2012 г. Впервые корпус судна спустили на воду 10 ноября 2014 года. После этого теплоход оснастили, установили на нем оборудование и провели ходовые испытания. Это первый корабль, построенный в Балакове после 30-летнего перерыва.

Заказчиком головного судна проекта RSD60 является судоходная компания «Вега» и Евгений Единый.

Проект RSD60 разработан Морским Инженерным Бюро.

Судно построено с использованием части корпуса «Нефтерудовоза-16М» проекта 1570, построенного в 1974 году в Перми.

Суда проекта RSD60 предназначены для смешанной (река-море) и морской перевозки генеральных, навалочных, лесных грузов, включая контейнеры международного образца (TEU и FEU) и некоторых опасных грузов.

Суда удовлетворяют габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго — Балтийского пути. Габаритная длина судна проекта RSD60 составляет 118,97 м, ширина судна — 13,0 м, высота борта — 5,8 м.

Дедвейт в море составляет около 4608 тонн при осадке 4,88 м, в реке при осадке 3,60 м — около 2705 тонн, скорость в эксплуатации — 10,0 узлов. Объем трех грузовых трюмов — 5931 куб.м. Осадка в балласте — 2,81 м. Объем балластных танков — 1992 куб.м.

В качестве главных двигателей используются два среднеоборотных дизеля мощностью по 600 кВт, работающие на дизельном топливе MDO с температурой вспышки более 60 градусов.

Автономность — 15 суток.

Экипаж 14 человек (16 мест).

Сейчас в городе продолжают строить второй теплоход такого же проекта с названием «Могучий». Его планируют сдать в 2019 году.