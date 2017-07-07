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Экспорт

Россия начала поставки охлажденной баранины в Иран

Россия приступила к поставкам охлажденной баранины в Иран. Первая партия была отгружена 5 июля, говорится в сообщении Россельхознадзора.

«Согласно требованиям иранской стороны убой мелкого рогатого скота производится под контролем ветеринарных специалистов компетентного ведомства Ирана, а также представителей специализированного органа по сертификации «Халяль», — отмечается в пресс-релизе службы.

Иран открыл рынок охлажденной говядины и баранины для российских поставщиков в марте этого года. Россельхознадзор, в свою очередь, разрешил ряду предприятий Ирана поставлять молочную продукцию в Россию.

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/21872.html

Иран, экспорт
  • Нет аватара termometrix
    07.07.1716:10:51

    Давно пора.

    #930275
  • Нет аватара RusSoft
    07.07.1717:06:06

    Жуткое фото…

    #930304
    • Виктор Качурак Виктор Качурак
      07.07.1717:32:56

      Фото с оригинальной новости с сайта Россельхознадзора! Кстати там еще есть более жуткое фото…

      #930322
  • Нет аватара allivator
    07.07.1718:03:56

    Очень позитивно, что в России очень много возможностей, работы и рынков сбыта. Любое начинание найдёт потребителя. Сельское хозяйство в любом виде — одно из стратегических направлений Независимого Государства.

    Не по теме. Один мой знакомый очень хочет свалить с «Кровавого Мордора» куда-нибудь. Зову его «бараном». Но такая схема слишком жестока.     Пусть останется «бараном» и поближе, чтобы волки не съели   .

    Отредактировано: allivator~18:04 07.07.17
    #930336
  • Нет аватара mrm458
    07.07.1721:42:15

    Еще бы направить на стажировочку на это предприятие наших мясо-технологов халялеведов, пусть поучатся у персов, глядишь в Турцию будем баранину поставлять   )

    #930423
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