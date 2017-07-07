Россия начала поставки охлажденной баранины в Иран
Россия приступила к поставкам охлажденной баранины в Иран. Первая партия была отгружена 5 июля, говорится в сообщении Россельхознадзора.
«Согласно требованиям иранской стороны убой мелкого рогатого скота производится под контролем ветеринарных специалистов компетентного ведомства Ирана, а также представителей специализированного органа по сертификации «Халяль», — отмечается в пресс-релизе службы.
Иран открыл рынок охлажденной говядины и баранины для российских поставщиков в марте этого года. Россельхознадзор, в свою очередь, разрешил ряду предприятий Ирана поставлять молочную продукцию в Россию.
- Виктор Качурак
- 07.07.201716:06
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