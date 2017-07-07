В Пензенской области введено в сельхозоборот 33 тыс. гектаров неиспользуемой пашни

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса Пензенской области активно ведется работа по вводу неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. На сегодняшний день в регионе введено 33 тыс. гектаров неиспользуемой пашни, в том числе 3,2 тыс. гектаров заросших древесно-кустарниковой растительностью.

Активными темпами в данном направлении ведется работа на территории Нижнеломовского, Белинского, Колышлейского, Камешкирского и Шемышейского районов.

Ввод в оборот неиспользуемых плодородных земель сельскохозяйственного назначения является важнейшим резервом увеличения производства сельскохозяйственной продукции, позволяющим улучшить обеспечение населения Пензенской области продуктами питания.