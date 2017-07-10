На «Волгоград Арене» завершён подъём вантовой кровли

АО «Стройтрансгаз» завершило подъём вантовой системы кровли на «Волгоград Арена», который возводится к чемпионату мира 2018 года.

«На строительстве „Волгоград Арены“ завершена большая веха. Вантовая система кровли встала в своё проектное положение над трибунами стадиона, верхняя отметка — 49,5 м», — сказал директор проекта Сергей Камин.

Монтаж осуществлялся в два больших этапа — подготовительные работы, которые длились несколько месяцев (монтаж временных конструкций, раскладка вант, сборка необходимых элементов) и непосредственно «большой подъём».

В подтрибунных пространствах продолжаются работы по монтажу технологического оборудования футбольного поля. Ведётся внутренняя отделка помещений стадиона, витражное остекление и монтаж навесных вентилируемых фасадов.

Завершается строительство входных групп и обходной пешеходной эстакады. Выполняются работы по монтажу инженерных сетей и оборудования, а также благоустройству территории стадиона.

На объекте работает более 2000 человек.

http://www.stroytransgaz....sroom/vnews/2017/07/9989/