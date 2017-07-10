Улан-Удэнский авиационный завод передал ВКС России вертолет Ми-8АМТШ «Ряфагать Хабибуллин»
Сегодня в годовщину гибели Героя России полковника Хабибуллина на главной площади города Кореновска состоялась торжественная церемония передачи в 55-й вертолетный полк Ми-8АМТШ с присвоением вертолету имени «Ряфагать Хабибуллин».
Ряфагать Хабибуллин погиб 8 июля 2016 года в Сирии вместе с летчиком-инструктором Евгением Долгиным. Военные совершали облет сирийского вертолета Ми-25 (экспортный вариант вертолета Ми-24) с боекомплектом в провинции Хомс. В это время восточнее Пальмиры крупный отряд боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» атаковал позиции сирийских войск и, прорвав оборону, продвигался вглубь района, создав угрозу захвата господствующих высот.
Командир экипажа Ряфагать Хабибуллин принял решение атаковать террористов, в результате чего наступление было сорвано. Израсходовав боекомплект, при развороте на обратный курс огнем с земли вертолет был подбит террористами и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии.
Полковник Хабибуллин был командиром 55-го отдельного вертолетного полка 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа с 2011 года. Родился в селе Вязовый Гай Ульяновской области. В 1988 году окончил Сызранское высшее военное училище летчиков, в 2005 году — Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина. Награжден звездой Героя России (посмертно), четырьмя орденами (двумя орденами Мужества, «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством») и 15 медалями.
Вертолет привезли на центральную площадь города.
10.07.1716:22:04