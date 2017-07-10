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Армия и Флот

Улан-Удэнский авиационный завод передал ВКС России вертолет Ми-8АМТШ «Ряфагать Хабибуллин»

Сегодня в годовщину гибели Героя России полковника Хабибуллина на главной площади города Кореновска состоялась торжественная церемония передачи в 55-й вертолетный полк Ми-8АМТШ с присвоением вертолету имени «Ряфагать Хабибуллин».

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Ряфагать Хабибуллин погиб 8 июля 2016 года в Сирии вместе с летчиком-инструктором Евгением Долгиным. Военные совершали облет сирийского вертолета Ми-25 (экспортный вариант вертолета Ми-24) с боекомплектом в провинции Хомс. В это время восточнее Пальмиры крупный отряд боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» атаковал позиции сирийских войск и, прорвав оборону, продвигался вглубь района, создав угрозу захвата господствующих высот.

Командир экипажа Ряфагать Хабибуллин принял решение атаковать террористов, в результате чего наступление было сорвано. Израсходовав боекомплект, при развороте на обратный курс огнем с земли вертолет был подбит террористами и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии.

Полковник Хабибуллин был командиром 55-го отдельного вертолетного полка 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа с 2011 года. Родился в селе Вязовый Гай Ульяновской области. В 1988 году окончил Сызранское высшее военное училище летчиков, в 2005 году — Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина. Награжден звездой Героя России (посмертно), четырьмя орденами (двумя орденами Мужества, «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством») и 15 медалями.

Вертолет привезли на центральную площадь города.

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Привезли с аэродрома по земле, с отстыкованными лопастями НВ и фермами подвески. Собрали уже на месте.
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От перелета своим ходом отказались из-за опасения за целостность озеленения площади и окружающей инфраструктуры.
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А вот и именная надпись на левом борту.
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Представитель холдинга «Вертолеты россии"
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Личный состав в ожидании.
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Гости
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Знаменосная группа
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Командующий ВВС РФ генерал-лейтенат Юдин.
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Передача формуляра вертолета командиру полка полковнику Суходольскому
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Народ прячется в тени. На солнышке под 40
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Фото на память. В центре вдова полковника Рамиля Хабибуллина
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Официальная часть окончена. к вертолету открыт доступ горожанам
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Памятник полковнику Хабибуллину на Аллее славы Кореновска
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А вот красавец на родном теперь уже аэродроме.
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http://kuban-spotting.livejournal.com/51804.html

Ми-8, ЮВО, Кореновск
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