Новый вертолет Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» поступил в распоряжение ГАУ «Амурская авиабаза». Вертолет совершил перелет в Приамурье и приземлился на площадке Свободненского отделения авиабазы. Машина поставлена в рамках контракта с ГТЛК при поддержке Минпромторга России.

Сейчас специалисты занимаются оформлением документов, государственной регистрацией и подготовкой к эксплуатации. После нанесения фирменной ливреи Авиалесоохраны России машина официально войдет в состав авиабазы и будет готова к решению задач в регионе.

Ми-8МТВ-1 — современная модификация легендарной «восьмерки», способная летать в самых сложных климатогеографических условиях. Вертолет предназначен для решения широкого круга задач: перевозки пассажиров и грузов, проведения поисково-спасательных операций, эвакуации пострадавших и тушения лесных пожаров