В Камчатском крае открыли новый минерал

На Камчатке обнаружили новый минерал. Он получил название наталиямаликит (nataliyamalikite) в честь Наталии Малик, научного сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Петропавловске-Камчатском.

«Новый минерал образуется в фумаролах — трещинах в склонах вулканов, через которые выделяются горячие газы с температурой 620 — 640° C. Его нашли на Авачинском вулкане. С химической точки зрения наталиямаликит представляет собой иодид таллия. В австралийском Университете Монаша были проведены исследования кристаллической структуры минерала под электронным микроскопом с использованием Австралийского синхротрона», — сообщается на сайте Дальневосточного отделения Российской академии наук.

«Открытие нового минерала означает, что мы сможем лучше понять, как металлы выделяются из источников, расположенных в глубинах нашей планеты, и сосредотачиваются на небольших уровнях, чтобы сформировать экономические рудные месторождения, — говорит один из авторов исследования профессор Университета Монаша Джоэл Брюггер (Joël Brugger). — Это даст нам уникальное представление о процессах, ответственных за геохимическую эволюцию нашей планеты».

Минерал и его название были недавно одобрены Комиссией Международной минералогической ассоциации по новым минералам и названиям минералов. Подробная статья об исследовании опубликована в журнале American Mineralogist.

Источник: pressa41.ru/society/v-kamchatskom-krae-otkryli-novyy-mineral/

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