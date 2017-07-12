Завершен последний этап строительства водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС

Окончено строительство ложа водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области, межведомственная комиссия подписала акт приемки работ, необходимых для обеспечения наполнения ложа до отметки 138 метров и начала эксплуатации гидроэлектростанции, сообщает пресс-служба Минстроя России.

Акт подписан в рамках инспекционной поездки комиссии, которую возглавляет первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий.

«Закончился последний этап строительства объекта, по итогам визуального осмотра и проверки документации, подготовленной Амурской областью, наша комиссия признала работы по строительству всего ложа выполненными», — цитирует пресс-служба Ставицкого,

Девятого апреля водохранилище Нижне-Бурейской ГЭС достигло промежуточной отметки в 128 метров, 19 апреля Нижне-Бурейская ГЭС начала выработку электроэнергии в тестовом режиме. Ранее в зоне Нижне-Бурейской ГЭС прошла операция по предотвращению гибели диких животных «Мазай», во время которой зверей отпугивали из зоны затопления, отлавливали и перевозили с изолированных островов на безопасные места.

«В настоящее время строительство ложа до финишной отметки 138 метров завершено, идет пусконаладка гидросилового, гидромеханического и вспомогательного оборудования, которая завершится уже до конца этого года», — уточняет Минстрой.

В июне глава компании «Русгидро» Николай Шульгинов заявил, что есть все основания считать, что Нижне-Бурейская ГЭС будет введена в строй в этом году, «в сентябре-октябре».

Нижне-Бурейская ГЭС — контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность станции — 320 МВт (4 гидроагрегата), среднегодовая выработка — 1650 млн кВт-ч. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией Нижне-Бурейской ГЭС является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС. Строительство станции ведется с 2010 года.