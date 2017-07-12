Первый российский беспилотный сельскохозяйственный дрон Agrofly

На Кубаньавиашоу широкой авиационной публике был представлен первый разработанный и собранный в России специализированный сельскохозяйственный мультикоптер-опрыскиватель Agrofly, который за десять минут работы обрабатывает десятью литрами баковой смеси около одного гектара площади по технологии ультрамалообъёмного опрыскивания. На заправку дрона и смену аккумуляторов уходит две-три минуты, что позволяет обрабатывать 4-5 гектаров сельхозугодий в час. Генератор на 2,5 киловата, зарядное устройство и пять комплектов аккумуляторов обеспечивают непрерывную работу дрона в поле. Аккумуляторы типовые, продаются в радиомагазинах и выдерживают от трёхста до пятиста циклов перезарядки. Подробная информация и видео — в 62 выпуске FlightTV youtu.be/3nV6jRRhhdg?t=2m25s