В Мордовии создан первый племенной репродуктор по разведению и выращиванию птицы

АО Агрофирма «Октябрьская» зарегистрировала первый репродуктор по разведению и выращиванию птицы мясного направления в Мордовии. Об этом сообщается на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Поголовье взрослой птицы родительского стада составляет 180 тыс. голов. В 2016 году более 39 млн штук племенных яиц использовали для инкубации. По итогам прошлого года агрофирмой реализовано 6,3 млн штук племенного яйца, 24,6 тыс. голов суточного и 52,4 тыс. голов подращенного молодняка. Работа данного производства позволит снизить зависимость внутреннего рынка от импорта в данном направлении, сообщает минсельхоз.