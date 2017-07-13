В Тюмени начал работу новый логистический комплекс

12 июля в Тюмени начал первые отгрузки товара новый логистический комплекс. Компания «Катрен» реализует масштабную инвестиционную программу.Для размещения логистического комплекса АО НПК «Катрен» в 2015 году приобрело помещение, которое было оборудовано в соответствии с современными стандартами. Объем инвестиций составил свыше 500 млн руб. Здесь создано 120 рабочих мест.Тюменский логистический комплекс оснащен современной складской системой, использующей радиотерминалы на каждом этапе прохождения товара и конвейерами, позволяющими в 2-2,5 раза увеличить скорость формирования и отгрузки заказов. Общая площадь комплекса 6,3 тыс. м² и включает склад, зоны хранения с особым температурным режимом, зону приемки и офисные помещения. Комплекс обслуживает заявки аптечных учреждений, а также заказы, сделанные пользователями через интернет. Новый автоматизированный складской комплекс будет обслуживать два региона — Тюменскую и соседнюю Омскую область — с населением более 5,5 млн человек.