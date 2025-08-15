В Тюмени открылся распределительный центр «Монетка»

© t.rbc.ru

В Тюмени открылся девятый в стране распределительный центр сети продуктовых магазинов «Монетка». Комплекс расположен на Велижанском тракте. Площадь нового объекта — 25 тыс. кв. м. В нем несколько зон хранения, которые распределены по категориям продукции и температурному режиму. Объем товаров, который может храниться в распределительном центре, составляет более 23 тыс. тонн. После выхода на проектную мощность будет создано более 500 рабочих мест. Силами распределительного центра будут обслуживаться 330 продуктовых магазинов в Тюменской, Омской, Новосибирской и Свердловской областях. Это позволит оптимизировать затраты на логистику, так как ранее товары в эти регионы доставлялись из Екатеринбурга. Ежесуточно центр сможет принимать до 120 грузовых автомобилей.