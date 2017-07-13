В Северной Осетии открылся завод по переработке автомобильных шин

13 июля в Северной Осетии произведён запуск первого в республике завода «Экопромлайн», который займется переработкой и утилизацией автомобильных шин и резинотехнических изделий.

Под линию высокотехнологического оборудования — автоматизированной линии по переработке изношенных автомобильных шин в резиновую крошку — построено и введено в действие производственное помещение площадью свыше 1000 м².

Технология переработки безотходна и экологична. Компания «Экопромлайн», используя специальные технологии, перерабатывает с помощью дробления бывшие в употреблении автомобильные шины в крошку, из которой производит качественное, современное покрытие — резиновую плитку. Область применения такого покрытия обширна. Это дорожки для ходьбы и беговые дорожки, тротуары, спортивные залы и сооружения для спорта и фитнеса, детские игровые площадки и многое другое.

«Ежегодно в республике образуется свыше 500 000 отработанных автомобильных шин. На сегодняшний день изношенные шины вывозятся на полигоны, где складируются. Наблюдается факт ежегодного увеличения объемов отходов резины. Система сбора отработанных автомобильных шин в городах с небольшой численностью населения отсутствует, что делает экологическую обстановку по региону неблагополучной. Поэтому появление завода — это существенный вклад в улучшение экологической обстановки в Северной Осетии», — подчеркнули на церемонии открытия завода.

«Экопромлайн» построен за счет частных инвестиций, которые составили около 100 млн. рублей. По словам генерального директора предприятия Сергея Кокоева, из шин извлекаются и металлопровод, и текстильный корд, на которые есть свои потребители. Травмобезопасные напольные покрытия просты в монтаже и долговечны. Срок их использования — более 10 лет.

Пока на предприятии работает 19 человек, в планах руководства создать около 120 новых рабочих мест. В год завод сможет переработать 3500 тонн автомобильных шин. Планируется, что налоговые отчисления завода составят 12 млн рублей в год. В перспективе — установить дополнительную автоматизированную линию по переработке и утилизации автомобильных шин производительностью 5 тысяч тонн в год, а также наладить переработку пластиковых отходов в сырье для дальнейшего использования.