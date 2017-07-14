14.07.2017 11:19

Космический аппарат (КА) дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК» успешно выведен на околоземную орбиту. Запуск спутника состоялся 14 июля 2017 года в 09:36:49 мск с космодрома БАЙКОНУР с помощью ракеты-носителя среднего класса (РН) «Союз-2.1а».

На солнечно-синхронную околокруговую орбиту КА «Канопус-В-ИК» был выведен разгонным блоком «Фрегат». Главная оперативная группа управления в Центре управления полетами (ЦУП), сформированная из специалистов ЦУП и предприятий-разработчиков КА приступила к управлению его полетом.

КА «Канопус-В-ИК» спроектирован и изготовлен в АО «Корпорация ВНИИЭМ» по заданию Госкорпорации «РОСКОСМОС». Аппарат предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, наблюдения сельскохозяйственной деятельности, землепользования, состояния природных ресурсов, обнаружения очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду.

В ближайшее время «Канопус-В-ИК» начнет работать в связке с запущенным на орбиту в 2012 году КА «Канопус-В» № 1. Помимо этих двух спутников, в соответствии с планами РОСКОСМОС, на конец 2017 года намечен запуск еще двух аппаратов серии «Канопус-В». Вместе они составят космическую группировку аппаратов серии «Канопус-В», которая позволит значительно повысить оперативность и качество решения задач дистанционного зондирования земной поверхности.

В настоящее время Центр управления полетами ЦНИИмаш управляет полётами КА научного и социально-экономического назначения (КА НСЭН), а именно — спутниками дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П"№ 1, № 2 и № 3, «Канопус-В» № 1 и «Канопус-В-ИК», гидрометеорологическим КА «Электро-Л», аппаратами космической системы ретрансляции информации «Луч-5А», «Луч-5Б» и «Луч-5В».