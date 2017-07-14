ММК запустил новый агрегат цинкования

Сегодня на Магнитогорском металлургическом комбинате вводится в эксплуатацию агрегат непрерывного горячего цинкования № 3 (АНГЦ № 3). Благодаря этому мощности ММК по производству оцинкованного проката возрастут почти на 20%, превысив 2 млн тонн в год.

Агрегат предназначен для получения продукции с цинковым покрытием, которое наносится методом горячего цинкования на тонколистовой холоднокатаный прокат из малоуглеродистой стали. Изделия из данного проката высокорентабельны, более надежны и служат дольше. Основными потребителями такой продукции являются строительная индустрия, производители тары и упаковки.

АНГЦ № 3 построен на площадке листопрокатного цеха № 11. Контракт на поставку оборудования для нового агрегата был заключен в июле 2015 года с машиностроительным концерном SMS group (Германия). Производительность нового агрегата — 360 тыс. тонн в год, при этом он будет использовать холоднокатаную полосу без покрытия, выпускаемую в ЛПЦ № 11.На агрегате занято 120 человек технологического персонала и 110 — обслуживающего.

Общая стоимость строительства, начавшегося в сентябре 2015 года, составила 6 млрд рублей, из которых почти 2,5 млрд рублей пришлось на строительно-монтажные работы. В ходе строительства было смонтировано более 3,5 тыс. тонн металлоконструкций, забито около 1,5 тыс. свай, установлено около 12,4 тыс. тонн стеновых ограждений, залито порядка 15 тыс. кубометров фундаментов. Генеральным проектировщиком выступило ОАО «Магнитогорский Гипромез», а генеральным подрядчиком — ОАО «Прокатмонтаж».

Реализация данного проекта соответствует стратегии ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на увеличение доли продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.