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Детские сады и школы

В Липецке открыли новую школу на 800 мест

В Липецке в 29-м микрорайоне торжественно открыли новую школу.

На строительство учебного заведения затрачено 650 млн. рублей, оно рассчитано на 800 учащихся.

Новое учебное учреждение в три этажа имеет площадь в 17,2 тысячи квадратных метров. Для школы уже закуплены пособия и приборы для детей. 1 сентября сюда придут ученики 1-8 классов и 10 класса. Школа, которая получила порядковый номер 30, частично разгрузит школы №№ 18 и 20. Она рассчитана на юных жителей микрорайонов «Европейский» и «Победа».

Новой школе присвоено имя Героя России летчика Олега Пешкова, чей самолет был сбит в сирийском небе. Здесь уже началось формирование музея героя-земляка. Начальник Липецкого авиацентра Юрий Сушков во время экскурсии по школе отметил, что липецкие летчики берут шефство над этим учебным заведением.

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/87305-V_Lipyetskye_torzhyestvyenno.html

Липецк, школа
  • Великоросс Великоросс
    14.07.1716:28:08

    Отредактировано: Великоросс~16:30 14.07.17
    #933030
  • Нет аватара Zemos
    14.07.1716:59:30

    Всё отлично, только надо было площадки сделать резиновой крошкой из-под шин

    #933034
    • Нет аватара Don
      14.07.1718:19:35

      С языка снял. Более того, это как-то очень странно выглядит на фоне всего остального.

      #933059
  • Юрий Жолобов Юрий Жолобов
    14.07.1717:30:42

    Всегда приятно читать новости про открытие новых школ, детсадов и ФОКов. Особенно в провинции   

    #933042
    • Нет аватара Don
      14.07.1718:21:01

      Это Липецк-то провинция? Ну это только если смотреть с Патриарших    

      #933060
      • Юрий Жолобов Юрий Жолобов
        14.07.1719:02:55

        Никогда не понимал людей считающих слово провинция, каким то оскорбительным    Что по вашему провинция не может быть самодостаточной, процветающей и ухоженной? Я думаю может. Но город с населением в чуть больше 500тыс. точно не может претендовать на столичность. А как раз является примером крупного провинциального города областного значения. Я сам в таком живу. И никогда не обижаюсь если мой город или меня называют провинциальным.

        #933075
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