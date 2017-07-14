В Липецке открыли новую школу на 800 мест

В Липецке в 29-м микрорайоне торжественно открыли новую школу.

На строительство учебного заведения затрачено 650 млн. рублей, оно рассчитано на 800 учащихся.

Новое учебное учреждение в три этажа имеет площадь в 17,2 тысячи квадратных метров. Для школы уже закуплены пособия и приборы для детей. 1 сентября сюда придут ученики 1-8 классов и 10 класса. Школа, которая получила порядковый номер 30, частично разгрузит школы №№ 18 и 20. Она рассчитана на юных жителей микрорайонов «Европейский» и «Победа».

Новой школе присвоено имя Героя России летчика Олега Пешкова, чей самолет был сбит в сирийском небе. Здесь уже началось формирование музея героя-земляка. Начальник Липецкого авиацентра Юрий Сушков во время экскурсии по школе отметил, что липецкие летчики берут шефство над этим учебным заведением.