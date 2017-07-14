В Белгородской области запущен комплекс по производству горячебрикетированного железа

Компания «Металлоинвест» запустила на АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» ( г. Губкин, Белгородская область) комплекс горячебрикетированного железа (ГБЖ-3) — крупнейшую в России и одну из самых мощных в мире установок по производству ГБЖ.

Строительство цеха по производству горячебрикетированного железа № 3 — это главный инвестиционный проект компании «Металлоинвест». Цех ГБЖ-1 был запущен в 2001 году, цех номер 2 — в 2007 году. Стоимость проекта ГБЖ-3 составила около 35 млрд рублей. На новом предприятии создано более 400 высококвалифицированных рабочих мест.

В рамках проекта проведена модернизация сопутствующих производств — обогатительной фабрики и фабрики окомкования, которая обеспечивает выпуск дополнительных объёмов железорудного концентрата с содержанием железа более 70% и высокоосновных окатышей повышенного качества.

Первые строительные работы комплекса ГБЖ-3 были начаты в 2013 году. В 2017 году возвели все объекты нового цеха, собрали конструкции и смонтировали оборудование. Также проверили исправность всех узлов и агрегатов и прошли гарантийные испытания.

Третья установка металлизации завода ГБЖ Лебединского ГОКа — одна из крупнейших в мире, её проектная мощность составляет 1 млн 800 тыс. т брикетов в год. После того, как комплекс выйдет на проектную мощность, общий объём производственных мощностей составит не менее 4,5 млн т в год.

Процесс прямого восстановления железа, применяемый при производстве ГБЖ, — самый экологичный из всех существующих сегодня способов получения железа из руды. Здесь отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса, агломерата и чугуна, и твёрдые отходы в виде шлака.

Сам комплекс занимает 19 га территории Лебединского ГОКа. В него входит почти 130 объектов: станции грохочения шихты и продукта, тракты и транспортировки окисленных окатышей и готовой продукции, системы обеспыливания нижнего уплотнительного газа и ГБЖ, эстакады трубопроводов, редукционная станция природного и уплотнительного газа, электрические подстанции, реформер, компрессор технологического газа и другие объекты.

ГБЖ позволяет выплавлять сталь для автомобильной, метизной и подшипниковой промышленности. Напомним, Лебединский ГОК — крупнейшее в России предприятие по добыче и обогащению железной руды, производству высококачественного железорудного сырья и металлизованной продукции.

В прошлом году Лебединский ГОК произвёл 21,8 млн т железорудного концентрата, 9,3 млн т железорудых окатышей и 2,7 млн т ГБЖ.