Добавить статью
Сельское хозяйство

Смоленская область поднимает залежные земли

В этом году смоленские крестьяне провели яровой сев на площади 169 тыс. га, что на 15 тыс. га больше, чем в прошлом году. Увеличились посевные площади зерновых и кормовых культур, льна, овощей.

Смоленская область стала первой в Центральном федеральном округе и второй в Российской Федерации по объему валового сбора льноволокна. Зная историю Смоленщины, аграрии ставят амбициозную задачу по возвращению Смоленщине лидирующих позиций по льнопроизводству и выходу на первое место в России.

Одним из лидеров аграриев Смоленской области становится Сычёвский район. Здесь значительные площади земель бывших советских колхозов и совхозов не обрабатывались более 20 лет. В прошлом году для ввода в оборот выбывших земель сельскохозяйственного назначения предприятие «Тропарёво — Сычёвка» провело очистку полей на площади 8 тыс. гектаров, расчищены мелиоративные каналы на площади 170 га. В этом году к ним добавились ещё 12 тыс. гектаров брошенных земель. Эти работы явились первым этапом реализации крупного инвестиционного проекта, направленного на выращивание сельскохозяйственных культур для кормовой базы свиноводческих комплексов Смоленской области.

В этом году предприятие планирует начать строительство комбикормового завода и элеватора на 100 тыс. тонн зерна, приобрести 30 единиц сельскохозяйственной техники.

Полностью завершить проект предполагается к концу 2018 года. При его реализации будет создано около 300 новых рабочих мест.

Сельское хозяйство постепенно становится локомотивом экономики Смоленской области.

https://ria.ru/economy/20170713/1498425994.html

сельское хозяйство , Смоленская область
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    15.07.1716:24:53

       

    #933227
  • Нет аватара uta7842
    15.07.1717:17:05

    Прекрасная новость !!!

    #933235
  • Мария Демина
    15.07.1717:27:10

    Дай то Бог!

    #933240
  • Нет аватара allivator
    15.07.1718:43:39

    Под Красноярском, в Берёзовке на практике студентами были, в оросительный канал попал совёнок. Мы его выловили и почти неделю в общежитии держали, мышей ему ловили. Злой был, собака. Улетел, спасибо не сказал.    приятно вспомнить.

    Отредактировано: allivator~18:46 15.07.17
    #933259
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,