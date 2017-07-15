Смоленская область поднимает залежные земли

В этом году смоленские крестьяне провели яровой сев на площади 169 тыс. га, что на 15 тыс. га больше, чем в прошлом году. Увеличились посевные площади зерновых и кормовых культур, льна, овощей.

Смоленская область стала первой в Центральном федеральном округе и второй в Российской Федерации по объему валового сбора льноволокна. Зная историю Смоленщины, аграрии ставят амбициозную задачу по возвращению Смоленщине лидирующих позиций по льнопроизводству и выходу на первое место в России.

Одним из лидеров аграриев Смоленской области становится Сычёвский район. Здесь значительные площади земель бывших советских колхозов и совхозов не обрабатывались более 20 лет. В прошлом году для ввода в оборот выбывших земель сельскохозяйственного назначения предприятие «Тропарёво — Сычёвка» провело очистку полей на площади 8 тыс. гектаров, расчищены мелиоративные каналы на площади 170 га. В этом году к ним добавились ещё 12 тыс. гектаров брошенных земель. Эти работы явились первым этапом реализации крупного инвестиционного проекта, направленного на выращивание сельскохозяйственных культур для кормовой базы свиноводческих комплексов Смоленской области.

В этом году предприятие планирует начать строительство комбикормового завода и элеватора на 100 тыс. тонн зерна, приобрести 30 единиц сельскохозяйственной техники.

Полностью завершить проект предполагается к концу 2018 года. При его реализации будет создано около 300 новых рабочих мест.

Сельское хозяйство постепенно становится локомотивом экономики Смоленской области.