В Москве завершили реконструкцию арены «Лужники»

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Число входов на арену выросло почти в два раза: с 13 до 23. То есть теперь после матча не нужно часами ждать, когда можно выйти со стадиона. Всего за 10-15 минут трибуны отпустят всех болельщиков. Теперь здесь умещается 81 тысяча зрителей, чуть меньше, чем было, но уровень комфорта не сравнить.

Кофейно-бежевый цвет трибун выбрали сами москвичи путем голосования в интернете. «Лужники» теперь напоминают большой слоеный пирог из различных систем коммуникаций. Под газоном находятся новейшие системы дренажа, подогрева и полива. Можно играть и в морозы, и под ливнем — и поле выдержит.

Настоящее произведение искусства — это ажурная полупрозрачная крыша стадиона, однако архитекторы называют ее высокотехнологичной медиакровлей. Она усыпанная тысячами светодиодов, на нее будут транслировать информацию для болельщиков. Козырьки над трибунами стали длиннее — теперь зрителям не страшны ни дождь, ни палящее солнце.

Первый тестовый матч в новых, но сохранивших дух истории, «Лужниках» намечен на ноябрь. На поле выйдут футболисты сборной России.