Стая «Грачат» на Неве
Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок» постройки ССЗ «Вымпел»:
Противодиверсионные катера постройки Зеленодольского ССЗ:
Государственный флаг России позволяет легко опознать катера постройки 2017 года.
Катера «Кинель» (Черноморский флот) и «Юнармеец Каспия» (Каспийская флотилия):
16.07.1701:10:13
16.07.1708:16:32
16.07.1709:33:18 Он уже пришёл!
16.07.1709:42:15 Блин, я, наверное, тупой. А на катерах постройки 2016 и ранее, чо, амерский флаг?
16.07.1709:47:01
16.07.1709:53:53
16.07.1709:52:53 Скорее невнимательный!
16.07.1709:55:43
16.07.1709:45:42
16.07.1710:24:35 Это искажающий камуфляж.