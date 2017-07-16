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Фотофакты

Стая «Грачат» на Неве

Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок» постройки ССЗ «Вымпел»:

Противодиверсионные катера постройки Зеленодольского ССЗ:

Государственный флаг России позволяет легко опознать катера постройки 2017 года.

Катера «Кинель» (Черноморский флот) и «Юнармеец Каспия» (Каспийская флотилия):

Фото Curious и petry4 с сайта forums.airbase.ru


ССЗ Вымпел, Зеленодольский судостроительный завод, катер, 21980
  • A_SEVER A_SEVER
    16.07.1701:10:13

    Помните, в конце июня я обещал:

    В июле на Балтике будет целая стая «Грачат»!
       

    #933346
  • Александр Ермаков
    16.07.1709:42:15

    Государственный флаг России позволяет легко опознать катера постройки 2017 года.
    Блин, я, наверное, тупой. А на катерах постройки 2016 и ранее, чо, амерский флаг?

    #933394
  • serp_1 serp_1
    16.07.1709:45:42

    ну и раскрас на первой фотке   , то ли один стоит, то ли три-четыре штуки   

    #933395
    • A_SEVER A_SEVER
      16.07.1710:24:35

      ну и раскрас на первой фотке
      Это искажающий камуфляж.    

      #933408
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