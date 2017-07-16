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Сельское хозяйство

Российские ученые вывели и запатентовали 858 новых сортов растений с начала 2017 г.

С начала года, как пояснили «РГ» в минсельхозе, в реестр уже внесено 858 новых сортов и гибридов овощных, кормовых, плодово-ягодных, цветочно-декоративных культур, кукурузы, картофеля и винограда. А всего в Госреестре зарегистрировано более 20 тысяч сортов. Как пояснила «РГ» помощник руководителя Федерального агентства научных организаций, доктор сельскохозяйственных наук Екатерина Журавлева, в реестр вносятся только те сорта растений, которые прошли все необходимые лабораторные испытания, получили патенты и их можно высаживать в почву.

Заказывают разработку новых культур, как уточнили в Госкомиссии по испытанию и охране селекционных достижений, как крупные компании, так и фермерские хозяйства. В России сегодня работают сотни научно-исследовательских институтов, которые готовы создавать опытные образцы сельхозкультур. А вот станут ли эти образцы промышленными, зависит уже от самих заказчиков и производителей.

Любой человек может заказать семена из Государственного реестра селекционных достижений

Бывает и так, что заказывают, оплачивают работу, но потом не используют полученные семена. «Сельхозпроизводитель выбирает из Государственного реестра селекционных достижений те сорта, которые ему больше подходят в данный конкретный момент», — пояснили в Госкомиссии по испытанию и охране селекционных достижений.

А зачем вообще придумывать новые сорта картошки или винограда? Или скрещивать разные сорта роз?

«Один сорт не может долго давать хорошую урожайность, — поясняет Екатерина Журавлева. — Растения начинают болеть, их одолевают различные вредители — сорняки, насекомые, животные. В результате сорт просто вырождается. Поэтому создание новых сортов — естественный эволюционный процесс. Мы же все хотим есть вкусные и полезные овощи и фрукты, причем если сажаем сами на даче, то ждем урожая уже на следующий год, а не через 10 лет».

858 сортов новых растений появилось в России с начала 2017 года

Сорта одной и той же культуры бывают ранние, среднеспелые и позднеспелые, продолжает Сергей Белопухов, проректор по науке и инновационному развитию Тимирязевской сельхозакадемии. Это сделано, чтобы урожай поспевал в разные месяцы, а порой, и в разные времена года. Например, редис может поспевать за 18 дней, а может за 40. Помимо этого сорта создаются и под разные цели использования. Так, одни любят запеченный картофель, другие — жареный, третьи — вареный. А для чипсов нужен особенный сорт. А если мы возьмем лен, то масличный используется для производства масла, а лен-долгонец для изготовления пряжи. Поэтому и создается такое количества сортов.

Галина Гатаулина, профессор, доктор сельскохозяйственных наук добавляет: «Новые сорта создаются и по хозяйственным признакам. Например, выводятся сорта сои, в которых содержится больше белка. Кроме того, есть сорта, которые адаптированы к определенным погодно-климатическим условиям. Так, в черноземной полосе, где недостаток влаги, растения более устойчивы к засухе».

Существуют и более глобальные задачи селекционной политики. Создать базу качественных отечественных сельхозкультур, которые бы по своим потребительским свойствам не только не уступали, но и превосходили бы зарубежные аналоги. Ведь многие производители сегодня наотрез отказываются закупать отечественные семена картофеля и сахарной свеклы. Считают, что наша картошка ну совсем никуда не годится: кривенькая какая-то растет. А в идеале, как рассказывает Екатерина Журавлева, картофель должен быть гладкий, одного размера.

То же самое и с сахарной свеклой. «Бизнес говорит, что ему нужен гибрид свеклы с определенными свойствами — высокоурожайный, качественный, чтобы не гнил в земле, — продолжает Журавлева. — Словом, требует почти идеальный гибрид. Бизнес уверенно заявляет, что у нас ничего подобного нет. Однако наши ученые категорически с этим не согласны. Есть два гибрида, которые почти по всем параметрам не хуже импортных».

Правда, отечественные корнеплоды не одинаковы по высоте, что создает проблему при уборке. По словам Журавлевой, в этом нет ничего страшного — просто семена надо откалибровать. И для этого есть метод — геномное редактирование. И этот метод не имеет никакого отношения к генной инженерии. С его помощью можно и картошку «выровнять».

Кстати, в прошлом году Федеральное агентство научных организаций провело эколого-географические испытания в разных регионах страны (Ленинградской, Московской, Новосибирской областях, Республике Татарстан), в ходе которых продемонстрировало бизнесу улучшенные сорта картофеля и сахарной свеклы. Высаживали новые гибридные сорта, отвечающие требованиям производителей, и старались на практике показать, что у нас тоже растут идеальные корнеплоды, которые не стыдно на прилавок выложить. Причем без применения ГМО-методик.

По мнению директора Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ «Высшая школа экономики» Георгия Сафонова, в России хорошая научная база для того, чтобы селекционировать экологически чистые сельхозкультуры. «Наша сильная сторона — это естественная селекция растений, а не генная инженерия», — отмечает он.

Что касается дачников, которые уже через несколько недель начнут открывать новый сезон посадок, то они всегда могут воспользоваться достижениями научной мысли наших селекционеров. Как пояснили в Госкомиссии по испытанию и охране селекционных достижений, любой человек может заказать понравившиеся ему семена из Госреестра селекционных достижений.

В принципе можно открыть сам реестр и найти, кто разрабатывал приглянувшийся сорт.

Существует также множество опытных хозяйств, которые продют новинки. А в каждом сетевом магазине существует отдел семян различных культур. Там тоже можно легко купить последние достижения отечественных селекционеров.

Жители российских мегаполисов стали больше выращивать овощей и фруктов

https://rg.ru/2017/02/01/zhiteli-rossijskih-megapolisov-stali-bolshe-vyrashchivat-ovoshchej-i-fruktov.htm

https://rg.ru/2017/03/02/rossijskie-uchenye-vyveli-i-zapatentovali-svyshe-850-novyh-rastenij.html

сельское хозяйство
  • Нет аватара alex_uns
    16.07.1719:22:39

    Спасибо за ссылку на реестр.

    Захотелось посмотреть на фирму Монсанто.

    нашлось… аж 5:

    9435 MONSANTO TECHNOLOGY LLC

    10531 MONSANTO INTERNATIONAL SARL

    12323 MONSANTO HOLLAND B. V.

    16250 MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V

    16509 MONSANTO SAATEN GMBH

    10531 регистрировали зерновые, про другое не интересовался.

    Отредактировано: alex_uns~19:25 16.07.17
    #933551
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