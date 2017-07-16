Российские ученые вывели и запатентовали 858 новых сортов растений с начала 2017 г.

С начала года, как пояснили «РГ» в минсельхозе, в реестр уже внесено 858 новых сортов и гибридов овощных, кормовых, плодово-ягодных, цветочно-декоративных культур, кукурузы, картофеля и винограда. А всего в Госреестре зарегистрировано более 20 тысяч сортов. Как пояснила «РГ» помощник руководителя Федерального агентства научных организаций, доктор сельскохозяйственных наук Екатерина Журавлева, в реестр вносятся только те сорта растений, которые прошли все необходимые лабораторные испытания, получили патенты и их можно высаживать в почву.

Заказывают разработку новых культур, как уточнили в Госкомиссии по испытанию и охране селекционных достижений, как крупные компании, так и фермерские хозяйства. В России сегодня работают сотни научно-исследовательских институтов, которые готовы создавать опытные образцы сельхозкультур. А вот станут ли эти образцы промышленными, зависит уже от самих заказчиков и производителей.

Любой человек может заказать семена из Государственного реестра селекционных достижений

Бывает и так, что заказывают, оплачивают работу, но потом не используют полученные семена. «Сельхозпроизводитель выбирает из Государственного реестра селекционных достижений те сорта, которые ему больше подходят в данный конкретный момент», — пояснили в Госкомиссии по испытанию и охране селекционных достижений.

А зачем вообще придумывать новые сорта картошки или винограда? Или скрещивать разные сорта роз?

«Один сорт не может долго давать хорошую урожайность, — поясняет Екатерина Журавлева. — Растения начинают болеть, их одолевают различные вредители — сорняки, насекомые, животные. В результате сорт просто вырождается. Поэтому создание новых сортов — естественный эволюционный процесс. Мы же все хотим есть вкусные и полезные овощи и фрукты, причем если сажаем сами на даче, то ждем урожая уже на следующий год, а не через 10 лет».

858 сортов новых растений появилось в России с начала 2017 года

Сорта одной и той же культуры бывают ранние, среднеспелые и позднеспелые, продолжает Сергей Белопухов, проректор по науке и инновационному развитию Тимирязевской сельхозакадемии. Это сделано, чтобы урожай поспевал в разные месяцы, а порой, и в разные времена года. Например, редис может поспевать за 18 дней, а может за 40. Помимо этого сорта создаются и под разные цели использования. Так, одни любят запеченный картофель, другие — жареный, третьи — вареный. А для чипсов нужен особенный сорт. А если мы возьмем лен, то масличный используется для производства масла, а лен-долгонец для изготовления пряжи. Поэтому и создается такое количества сортов.

Галина Гатаулина, профессор, доктор сельскохозяйственных наук добавляет: «Новые сорта создаются и по хозяйственным признакам. Например, выводятся сорта сои, в которых содержится больше белка. Кроме того, есть сорта, которые адаптированы к определенным погодно-климатическим условиям. Так, в черноземной полосе, где недостаток влаги, растения более устойчивы к засухе».

Существуют и более глобальные задачи селекционной политики. Создать базу качественных отечественных сельхозкультур, которые бы по своим потребительским свойствам не только не уступали, но и превосходили бы зарубежные аналоги. Ведь многие производители сегодня наотрез отказываются закупать отечественные семена картофеля и сахарной свеклы. Считают, что наша картошка ну совсем никуда не годится: кривенькая какая-то растет. А в идеале, как рассказывает Екатерина Журавлева, картофель должен быть гладкий, одного размера.

То же самое и с сахарной свеклой. «Бизнес говорит, что ему нужен гибрид свеклы с определенными свойствами — высокоурожайный, качественный, чтобы не гнил в земле, — продолжает Журавлева. — Словом, требует почти идеальный гибрид. Бизнес уверенно заявляет, что у нас ничего подобного нет. Однако наши ученые категорически с этим не согласны. Есть два гибрида, которые почти по всем параметрам не хуже импортных».

Правда, отечественные корнеплоды не одинаковы по высоте, что создает проблему при уборке. По словам Журавлевой, в этом нет ничего страшного — просто семена надо откалибровать. И для этого есть метод — геномное редактирование. И этот метод не имеет никакого отношения к генной инженерии. С его помощью можно и картошку «выровнять».

Кстати, в прошлом году Федеральное агентство научных организаций провело эколого-географические испытания в разных регионах страны (Ленинградской, Московской, Новосибирской областях, Республике Татарстан), в ходе которых продемонстрировало бизнесу улучшенные сорта картофеля и сахарной свеклы. Высаживали новые гибридные сорта, отвечающие требованиям производителей, и старались на практике показать, что у нас тоже растут идеальные корнеплоды, которые не стыдно на прилавок выложить. Причем без применения ГМО-методик.

По мнению директора Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ «Высшая школа экономики» Георгия Сафонова, в России хорошая научная база для того, чтобы селекционировать экологически чистые сельхозкультуры. «Наша сильная сторона — это естественная селекция растений, а не генная инженерия», — отмечает он.

Что касается дачников, которые уже через несколько недель начнут открывать новый сезон посадок, то они всегда могут воспользоваться достижениями научной мысли наших селекционеров. Как пояснили в Госкомиссии по испытанию и охране селекционных достижений, любой человек может заказать понравившиеся ему семена из Госреестра селекционных достижений.

В принципе можно открыть сам реестр и найти, кто разрабатывал приглянувшийся сорт.

Существует также множество опытных хозяйств, которые продют новинки. А в каждом сетевом магазине существует отдел семян различных культур. Там тоже можно легко купить последние достижения отечественных селекционеров.

Жители российских мегаполисов стали больше выращивать овощей и фруктов

https://rg.ru/2017/02/01/zhiteli-rossijskih-megapolisov-stali-bolshe-vyrashchivat-ovoshchej-i-fruktov.htm