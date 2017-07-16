«Авиастар-СП» завершил сборку агрегатов на четвертый самолет МС-21

На ульяновском предприятии АО «Авиастар-СП» собран и отправлен в Иркутск подкилевой отсек для четвертого перспективного российского среднемагистрального самолета МС-21, сборка которого ведется на ИАЗе.

Подкилевой отсек — это один из завершающих отсеков фюзеляжа самолета МС-21, на который устанавливаются киль и горизонтальное оперение (стабилизатор).

— В настоящее время ведется сборка пятого самолетокомплекта, начато изготовление агрегатов для шестого авиалайнера, который завершит программу опытно-конструкторских работ, — рассказывает директор программы «МС-21» в АО «Авиастар-СП» Виталий Игнатьев. — До конца года мы должны завершить сборку этих двух самолетокомплектов. Кроме того, уже с августа мы приступаем к изготовлению первой установочной партии серийных самолетов. Она будет состоять из пяти самолетов, предназначенных для авиакомпаний. То есть начнется серийная сборка.

«Авиастар-СП» — один из основных участников кооперации по строительству самолетов МС-21. Ульяновский завод изготавливает комплекты панелей на все отсеки фюзеляжа; подкилевой отсек и отсек ВСУ; все двери (11 дверей на каждый самолет); хвостовое оперение (киль и стабилизатор).

Напомним, первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21 состоялся 28 мая. По оценке специалистов, летные испытания идут успешно. На 175 машин заключены твердые (проавансированные) контракты.