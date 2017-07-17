Если рассмотреть происхождение комплектующих в проекте 3D-принтера Faberant, то 37,8% их произведено по оригинальным чертежам непосредственно в Новосибирске. Доля импортных комплектующих при этом составляет 61,8%. Остальные 0,5% деталей сделаны в других городах России.

Стоит отметить, что хотя сам проект разработан в Новосибирске и сборка осуществляется здесь же, в нем более чем наполовину используются зарекомендовавшие себя импортные детали.

Как и у подавляющего большинства других российских 3D-принтеров — это управляющая и силовая электроника, шаговые двигатели, направляющие, линейные подшипники. К сожалению, все это не производится в нашей стране и мы вынуждены пользоваться импортными деталями.

При этом, мы могли бы еще увеличить процент импорта (Китай) и снизить цену 3D-принтера используя, например, готовые экструдеры. Однако, мы стараемся замещать все что возможно собственными наработками, не забывая привносить новое. Так была разработана очень простая, но эффективная система удвоения точности . Еще мы создали свой цельнометаллический экструдер с высокими характеристиками. Но, его цена существенно выше более простых китайский изделий, которые выпускаются многотысячными тиражами и продаются по всему миру. В принципе, мы могли бы отправлять часть из 37,8% изготавливаемых у нас деталей на производство в Китай, это снизило бы их цену, однако мы не хотим этого делать и предпочитаем давать работу нашим подрядчикам здесь, в Новосибирске.

К сожалению, на данный момент конкурировать с китайскими 3D-принтерами по цене, а они сейчас стали продаваться очень многими магазинами в России, попросту не возможно. Даже если не тратить ресурсов на разработку своего проекта, в взять готовый, и собирать у нас 3D-принтеры полностью из китайских комплектующих, то все равно их цена будет выше китайских, ведь детали будут приходить с наценкой, плюс работа нашего сборщика не может оплачиваться как у китайского рабочего… А еще в цену 3D-принтера нужно заложить прибыль, иначе это не бизнес, и не забыть заплатить налоги.

Поэтому, мы не стремимся таким путем снизить цену и не обращаем внимания на возгласы «почему так дорого!»

Мы стараемся делать в России качественный, поэтому дорогой продукт для серьезного использования.

Основными нашими заказчиками (и самыми любимыми) являются индивидуальные предприниматели и небольшие фирмы, которые видят потенциал использования 3D-печати в своих конкретных нишах и не хотят связываться с китайскими принтерами, не напрасно сомневаясь в их надежности и том, смогут ли они выдержать коммерческую загрузку печатью в полный рабочий день на многие месяцы.

Стоит отметить, что у коммерческих пользователей есть до 5 штук наших 3D-принтеров, а самый большой пробег пластиковой нити на одном из них составляет уже более 15 километров.

Почему эти пользователи выбрали наш 3D-принтер? За надежность, неприхотливость в работе, высокую ремонтопригодность, быстрый сервис, а самое главное — за результаты работы. Многие отмечают, что наш принтер выдает качество печати наравне с более дорогими отечественными принтерами. А второй и более принтер покупается когда первый показал на что способен, окупился и начал приносить прибыль своему владельцу.

Назовем лишь часть наших клиентов:

«Делиторта» — производство и продажа кулинарного инвентаря

«TrueTech» - производство фингер спиннеров

«Гек и Чук» — опытно-конструкторская студия инновационного дизайна

«Сбербанк» — крупнейший российский банк

В заключении добавим, что в таких сложных изделиях, как 3D-принтеры, всегда будут использоваться те или иные импортные компоненты.

Но, мы бы очень хотели получить от российских производителей комплектующие упомянутые выше — компактная управляющая и силовая электроника, компактные шаговые двигатели, качественные направляющие, линейные подшипники.

Надеемся, что это станет когда-нибудь возможно.

Подробнее о проекте 3D-принтера Faberant тут: www.cubeject.ru