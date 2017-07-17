3D-принтер Faberant — сделано в России. О соотношении оригинальных и импортных комплектующих
Если рассмотреть происхождение комплектующих в проекте 3D-принтера Faberant, то 37,8% их произведено по оригинальным чертежам непосредственно в Новосибирске. Доля импортных комплектующих при этом составляет 61,8%. Остальные 0,5% деталей сделаны в других городах России.
Стоит отметить, что хотя сам проект разработан в Новосибирске и сборка осуществляется здесь же, в нем более чем наполовину используются зарекомендовавшие себя импортные детали.
Как и у подавляющего большинства других российских 3D-принтеров — это управляющая и силовая электроника, шаговые двигатели, направляющие, линейные подшипники. К сожалению, все это не производится в нашей стране и мы вынуждены пользоваться импортными деталями.
При этом, мы могли бы еще увеличить процент импорта (Китай) и снизить цену 3D-принтера используя, например, готовые экструдеры. Однако, мы стараемся замещать все что возможно собственными наработками, не забывая привносить новое. Так была разработана очень простая, но эффективная система удвоения точности. Еще мы создали свой цельнометаллический экструдер с высокими характеристиками. Но, его цена существенно выше более простых китайский изделий, которые выпускаются многотысячными тиражами и продаются по всему миру. В принципе, мы могли бы отправлять часть из 37,8% изготавливаемых у нас деталей на производство в Китай, это снизило бы их цену, однако мы не хотим этого делать и предпочитаем давать работу нашим подрядчикам здесь, в Новосибирске.
К сожалению, на данный момент конкурировать с китайскими 3D-принтерами по цене, а они сейчас стали продаваться очень многими магазинами в России, попросту не возможно. Даже если не тратить ресурсов на разработку своего проекта, в взять готовый, и собирать у нас 3D-принтеры полностью из китайских комплектующих, то все равно их цена будет выше китайских, ведь детали будут приходить с наценкой, плюс работа нашего сборщика не может оплачиваться как у китайского рабочего… А еще в цену 3D-принтера нужно заложить прибыль, иначе это не бизнес, и не забыть заплатить налоги.
Поэтому, мы не стремимся таким путем снизить цену и не обращаем внимания на возгласы «почему так дорого!»
Мы стараемся делать в России качественный, поэтому дорогой продукт для серьезного использования.
Основными нашими заказчиками (и самыми любимыми) являются индивидуальные предприниматели и небольшие фирмы, которые видят потенциал использования 3D-печати в своих конкретных нишах и не хотят связываться с китайскими принтерами, не напрасно сомневаясь в их надежности и том, смогут ли они выдержать коммерческую загрузку печатью в полный рабочий день на многие месяцы.
Стоит отметить, что у коммерческих пользователей есть до 5 штук наших 3D-принтеров, а самый большой пробег пластиковой нити на одном из них составляет уже более 15 километров.
Почему эти пользователи выбрали наш 3D-принтер? За надежность, неприхотливость в работе, высокую ремонтопригодность, быстрый сервис, а самое главное — за результаты работы. Многие отмечают, что наш принтер выдает качество печати наравне с более дорогими отечественными принтерами. А второй и более принтер покупается когда первый показал на что способен, окупился и начал приносить прибыль своему владельцу.
Назовем лишь часть наших клиентов:
«Делиторта» — производство и продажа кулинарного инвентаря
«TrueTech» - производство фингер спиннеров
«Гек и Чук» — опытно-конструкторская студия инновационного дизайна
«Сбербанк» — крупнейший российский банк
В заключении добавим, что в таких сложных изделиях, как 3D-принтеры, всегда будут использоваться те или иные импортные компоненты.
Но, мы бы очень хотели получить от российских производителей комплектующие упомянутые выше — компактная управляющая и силовая электроника, компактные шаговые двигатели, качественные направляющие, линейные подшипники.
Надеемся, что это станет когда-нибудь возможно.
Подробнее о проекте 3D-принтера Faberant тут: www.cubeject.ru
17.07.1715:58:47
17.07.1716:01:37