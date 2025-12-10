В столице открыли производство инновационных 3D-принтеров
Московский центр лазерных технологий начал серийный выпуск инновационных 3D-принтеров. Они позволяют создавать детали сложной геометрической формы из металла.
Принцип работы нового оборудования основан на лазерном плавлении металлического порошка, благодаря чему изделия получают очень высокую плотность. 3D-принтер может использоваться в машино- и приборостроении, а также в ракетно-космической отрасли.
Новый 3D-принтер позволяет выращивать изделия из разных сплавов и достигать оптимальных характеристик полученных деталей из металлов. Гибкая настройка конфигурации промышленного комплекса может удовлетворить нужды практически любого производства.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0