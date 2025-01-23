Новосибирский производитель 3D-принтеров выпускает инновационные сопла

Собственную разработку — сопла с медным ядром выпускают Faberant 3D-принтеры. За счет необычного медного элемента в латунном сопле — детали, которая участвует в расплавлении пластика, удалось двукратно повысить производительности печати. Новые сопла назвали Faberant Copper Core. Они расплавляют в 2 раза больше пластика за то же время, чем обычные сопла при тех же габаритах и размерах. Это значит, что теперь тот же 3D-принтер сможет производить изделия в 2 раза быстрее!

Аналогичные разработки уже существуют — это сопла типа CHT, а также их китайские клоны с медными вставками. Стоит отметить, что китайские клоны печатают плохо, потому что текут сильнее, чем обычные сопла. Новосибирская же разработка не подтекает при печати.

Новые сопла обладает схожими характеристиками производительности с лучшими зарубежными аналогами. Новые сопла диаметром 0.5 мм с медным ядром Faberant Copper Core имеют производительность 80,64 см3/час или 22,40 мм3/с для АБС пластика и других твердых пластиков. Это значение вычислено опытным путем при печати изделий с максимальной скоростью, при сохранении максимального качества на 3D-принтерах собственного производства Faberant Cube.

Пример производства изделия

Это сопоставимо с производительностью сопла Volcano зарубежной разработки, которое хуже тем, что имеет вдвое большую длину и поэтому для его установки требуется как другой (вертикальный) нагревательный блок, так и некоторая перенастройка принтера для установки увеличенного сопла с блоком.

Для установки сопла на 3D-принтер Faberant Cube достаточно просто заменить старое сопло обычной производительности на новое сопло. Эти сопла подойдут для всех ранее выпущенных принтеров, как существенный апгрейд.

Все новые 3D-принтеры производителя будут оснащаться новым соплом с медным ядром.

Справка: 3D-принтер Faberant Cube — высокотемпературный принтер с температурой экструдера до 420 °C и стола до 160 °C, что позволяет печатать не только всеми обычными пластиками, но и PEEK . Принтер подходит для производственных организаций, предпринимателей, учебных заведений, студий 3D-печати.

Сайт производителя www.faberant.ru

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