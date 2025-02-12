Компания «Роботех» успешно запустила инновационный 3D-принтер SandMax 1200

На площадке Казанского федерального университета в Набережных челнах состоялся запуск новой разработки компании «Роботех» — 3D-принтера SandMax 1200. Это оборудование открывает новые возможности в области 3D-печати, сочетая передовые технологии и уникальные инженерные решения.

Видео

Основные особенности SandMax 1200:

Бункерная система , которая снижает расход материалов, повышая экономическую эффективность установки;

, которая снижает расход материалов, повышая экономическую эффективность установки; Оптимальная зона построения 1200×1040×800 мм , позволяющая печатать большинство моделей, разрабатываемых институтом;

, позволяющая печатать большинство моделей, разрабатываемых институтом; Высокая производительность: печать всего объёма бункера занимает менее 9 часов, а использование второго бункера позволяет вести печать практически без остановки 24/7;

печать всего объёма бункера занимает менее 9 часов, а использование второго бункера позволяет вести печать практически без остановки 24/7; Компактные габариты: общая площадь, необходимая для установки полного комплекта оборудования, не превышает 50 м²;

общая площадь, необходимая для установки полного комплекта оборудования, не превышает 50 м²; Усовершенствованная система управления 3D-принтером с интегрированной системой контроля расходных материалов. Интерфейс полностью на русском языке, интуитивно понятен и обеспечивает точность и экономичность процесса;

с интегрированной системой контроля расходных материалов. Интерфейс полностью на русском языке, интуитивно понятен и обеспечивает точность и экономичность процесса; Инновационная система сбора вторичного песка, которая ускоряет извлечение готовых изделий, собирает незадействованный песок и автоматически отправляет его пневмотранспортом в систему подготовки песка.

Одной из ключевых инноваций стала новая система подготовки песка, позволяющая использовать песок с повышенной влажностью. Это решение снижает требования к условиям хранения расходного материала до его подачи в установку, делая процесс печати более гибким и экономически выгодным.

Георгий Котиев, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор технических наук, профессор, директор филиала Казанского федерального университета в Набережных челнах:

«На современном этапе, с активным развитием цифровизации, новые технологии активно внедряются в образовательный процесс. Мы широко используем, в том числе, отечественное программное обеспечение, чтобы студенты осваивали современные инструменты инженерного труда. Мы изначально выбирали оборудование именно российского производства, которое будет поддерживаться и обслуживаться производителем в течение длительного времени.»

Использование современного 3D-принтера SandMax 1200 от компании «Роботех» значительно упрощает научные исследования. Это оборудование позволяет быстро и с минимальными затратами изготавливать прототипы новых изделий, проводить их испытания, анализировать результаты, вносить правки в 3D-модели и создавать усовершенствованные версии изделий в рамках новых итераций.

Авакумов Илья, ассистент кафедры автомобилестроения филиала Казанского федерального университета в Набережных челнах:

«Обучение работе с принтером прошло плодотворно и довольно быстро. Для начала мы изучили его характеристики, основные узлы и принципы работы. Во время практических занятий мы научились запускать процесс печати, изучили перемещение печатных голов и рекоатера, систему подачи песка, работу со слайсингом, а также процесс обслуживания установки. Могу сказать, что SandMax 1200 очень прост в понимании. Интерфейс интуитивно понятный, панель управления максимально упрощена, всё на русском языке, отображаются координаты. Если сравнивать с программным обеспечением для 3D-принтеров, печатающих пластиком, где всё очень сложно и запутано, то здесь всё намного проще и удобнее.»

Запуск SandMax 1200 на базе Казанского федерального университета в Набережных челнах подчеркивает важность сотрудничества между наукой и бизнесом. Это значительный шаг в развитии аддитивных технологий и их внедрении в образовательные и промышленные процессы.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен