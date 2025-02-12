Компания «Роботех» успешно запустила инновационный 3D-принтер SandMax 1200

Компания «Роботех» успешно запустила инновационный 3D-принтер SandMax 1200Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На площадке Казанского федерального университета в Набережных челнах состоялся запуск новой разработки компании «Роботех» — 3D-принтера SandMax 1200. Это оборудование открывает новые возможности в области 3D-печати, сочетая передовые технологии и уникальные инженерные решения.
Основные особенности SandMax 1200:
- Бункерная система, которая снижает расход материалов, повышая экономическую эффективность установки;
- Оптимальная зона построения 1200×1040×800 мм, позволяющая печатать большинство моделей, разрабатываемых институтом;
- Высокая производительность: печать всего объёма бункера занимает менее 9 часов, а использование второго бункера позволяет вести печать практически без остановки 24/7;
- Компактные габариты: общая площадь, необходимая для установки полного комплекта оборудования, не превышает 50 м²;
- Усовершенствованная система управления 3D-принтером с интегрированной системой контроля расходных материалов. Интерфейс полностью на русском языке, интуитивно понятен и обеспечивает точность и экономичность процесса;
- Инновационная система сбора вторичного песка, которая ускоряет извлечение готовых изделий, собирает незадействованный песок и автоматически отправляет его пневмотранспортом в систему подготовки песка.
Одной из ключевых инноваций стала новая система подготовки песка, позволяющая использовать песок с повышенной влажностью. Это решение снижает требования к условиям хранения расходного материала до его подачи в установку, делая процесс печати более гибким и экономически выгодным.
Георгий Котиев, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор технических наук, профессор, директор филиала Казанского федерального университета в Набережных челнах:
«На современном этапе, с активным развитием цифровизации, новые технологии активно внедряются в образовательный процесс. Мы широко используем, в том числе, отечественное программное обеспечение, чтобы студенты осваивали современные инструменты инженерного труда. Мы изначально выбирали оборудование именно российского производства, которое будет поддерживаться и обслуживаться производителем в течение длительного времени.»
Использование современного 3D-принтера SandMax 1200 от компании «Роботех» значительно упрощает научные исследования. Это оборудование позволяет быстро и с минимальными затратами изготавливать прототипы новых изделий, проводить их испытания, анализировать результаты, вносить правки в 3D-модели и создавать усовершенствованные версии изделий в рамках новых итераций.
Авакумов Илья, ассистент кафедры автомобилестроения филиала Казанского федерального университета в Набережных челнах:
«Обучение работе с принтером прошло плодотворно и довольно быстро. Для начала мы изучили его характеристики, основные узлы и принципы работы. Во время практических занятий мы научились запускать процесс печати, изучили перемещение печатных голов и рекоатера, систему подачи песка, работу со слайсингом, а также процесс обслуживания установки. Могу сказать, что SandMax 1200 очень прост в понимании. Интерфейс интуитивно понятный, панель управления максимально упрощена, всё на русском языке, отображаются координаты. Если сравнивать с программным обеспечением для 3D-принтеров, печатающих пластиком, где всё очень сложно и запутано, то здесь всё намного проще и удобнее.»
Запуск SandMax 1200 на базе Казанского федерального университета в Набережных челнах подчеркивает важность сотрудничества между наукой и бизнесом. Это значительный шаг в развитии аддитивных технологий и их внедрении в образовательные и промышленные процессы.
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