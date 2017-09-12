Десять дизель-генераторов ярославской компании ПСМ для армии Казахстана



Десять дизель-генераторов ПСМ для армии Казахстана

Десять дизель-генераторов производства ПСМ призваны в армию Казахстана. Миссия агрегатов — снабдить энергией полевые лагеря во время учений или военных операций.

Когда военные мероприятия проходят за пределами части, солдаты живут в специальных биваках. Такие конструкции создаются из табельного имущества и подручных материалов, а для их энергоснабжения используются независимые источники. Компактные дизель-генераторы АД «Буран» отправятся вслед за ротами, чтобы в любой момент обеспечить полевые лагеря военных электричеством.

В рядах новобранцев — пять дизель-генераторов мощностью 30 кВт и пять ДГУ 60 кВт. За работу всех агрегатов отвечают двигатели минского моторного завода. В конструкции ММЗ не предусмотрена сложная автоматика, а значит, двигатель не потребует частого и дорогостоящего обслуживания. ММЗ способен хорошо работать на топливе с примесями, поэтому военным не придется забивать головы мыслью о поиске чистого горючего в полевых условиях.

Все дизель-генераторы смонтированы в погодозащитные капоты, выпущенные на заводе ПСМ в Тутаеве. Капот необходим агрегатам, постоянно перемещающимся с места на место: Жесткий металлический каркас защитит оборудование от повреждений во время транспортировки и от попадания осадков на месте работы. Сейчас станции выполнены в стационарном варианте, но со временем военные планируют самостоятельно установить их на шасси.

Десять ДГУ средней мощности — это лишь малая часть установок ПСМ, которые уже служат на военных объектах Казахстана. 52 дизель-генератора страхуют от обесточивания пограничные службы республики, еще 7 электростанций резервируют военные городки, базы и стрелковые полигоны. Теперь ряды агрегатов ПСМ в Казахстане пополнились новыми бойцами.