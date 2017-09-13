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Авиация

Начался второй этап летных испытаний МС-21

13 сентября 2017 г. начался второй этап летных заводских доводочных испытаний опытного самолета МС-21-300. В ходе полета доработанные системы самолета работали без замечаний. Продолжительность полета составила около двух часов. В ходе подготовительной работы ко второму этапу летных испытаний на МС-21-300 были смонтированы тензометрические датчики, которые позволяют точно измерять нагрузки на конструкцию. Параллельно, по результатам первого этапа летных испытаний, было скорректировано программное обеспечение. Основная цель второго этапа летных испытаний — расширение диапазона полетов по массе, центровке, скорости и высоте.

https://www.aviaport.ru/digest/2017/09/13/481401.html

МС-21, Иркут
  • александр столярчук александр столярчук
    13.09.1719:57:23

    Сколько всего этапов должен пройти самолёт до запуска в серию?

    #953680
    • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
      13.09.1720:14:56

      В серию самолёт может быть запущен, не дожидаясь конца испытаний. Обычное дело, когда самолёт ещё проходит испытания, а в цеху уже собирают серию. А окончания сертификации и вовсе могут ждать уже готовые машины. Как ОАК решит, так и будет.

      #953692
    • Нет аватара pershing
      13.09.1721:43:09

      Если не путаю, после второго этапа заводских идут сразу сертификационные, а после возможна эксплуатация в авиакомпаниях.

      Видео полета есть у кого-нибудь?

      Отредактировано: pershing~21:48 13.09.17
      #953711
    • Strange Hunter Strange Hunter
      14.09.1706:55:19

      Серийное производство начато задолго до первого полёта, заложили малую серию(5 машин) для испытаний и начали подготовку к массовому производству. Т. е. то, что летает — это уже серийная машина, хотя и малосерийная, при этом активно готовят оснастку, заготавливают заготовки итд для крупной серии.

      #953814
  • Сергей Барановский
    13.09.1722:45:38

    Интересно, а чье ПО (программное обеспечение)? Какой процессор? Наверно POWER PC?

    Отредактировано: Сергей Барановский~22:46 13.09.17
    #953737
    • Aleksey Andreev Aleksey Andreev
      14.09.1722:52:21

      C начала 2015 года КРЭТ разрабатывает авионику для МС-21, Суперджета и некотрых других самолётов импортного производства. На отечественных процессорах и с нашим кодом.

      В каком состоянии сейчас дела — не знаю. На прошедшем МАКСе КРЭТ демонстрировала полный комплект авионики для МС-21

      На первом (первых?) МС-21 вероятнее всего стоит авионика от Рокуэлла.

      #954162
  • Vovantro Vovantro
    14.09.1711:03:14

    Ох… Как не терпится его увидеть в эксплуатации у нас. Хочется уже отзывов от экспертов и лётчиков всего мира.    

    #953883
  • Нет аватара ivania
    14.09.1711:19:48

    Какая авиакомпания станет первым эксплуатантом?

    #953889
  • Нет аватара Vint
    14.09.1720:52:21

    В СПб побольше закупите !!!

    #954095
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