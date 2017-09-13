Начался второй этап летных испытаний МС-21

13 сентября 2017 г. начался второй этап летных заводских доводочных испытаний опытного самолета МС-21-300. В ходе полета доработанные системы самолета работали без замечаний. Продолжительность полета составила около двух часов. В ходе подготовительной работы ко второму этапу летных испытаний на МС-21-300 были смонтированы тензометрические датчики, которые позволяют точно измерять нагрузки на конструкцию. Параллельно, по результатам первого этапа летных испытаний, было скорректировано программное обеспечение. Основная цель второго этапа летных испытаний — расширение диапазона полетов по массе, центровке, скорости и высоте.