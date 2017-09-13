На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 начались пусконаладочные работы

На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 (диспетчерское название — энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС) начался этап пусконаладочных работ.

Пусконаладочные работы — это итоговый этап сооружения энергоблока АЭС, он обеспечивает основу безопасности его дальнейшей эксплуатации. Во время испытания технологического оборудования начинают функционировать и проверяться все основные системы энергоблока.

Этому этапу предшествовала подача напряжения на собственные нужды. Электроэнергия поступает в главный корпус и здание электротехнических устройств для работ на электротехническом оборудовании.

«Сейчас все нацелены на выполнение контрольной точки — начало пролива на открытый реактор. Это событие намечено на конец 2018 года», — сообщил директор по строительству Нововоронежского филиала АО «Атомэнергопроект» Олег Бородин, подчеркнув, что все работы на площадке идут в соответствии с графиком.

В настоящее время на строительной площадке задействовано 2,5 тысячи рабочих из 12-ти крупных подрядных организаций.

Этап пусконаладочных работ важен для подготовки к будущей эксплуатации не только оборудования, но и эксплуатационного персонала, который принимает непосредственное участие в проведении наладочных работ и испытаний. Персонал лучше и глубже узнаёт устройство энергоблока, и на практике изучает схемы взаимодействия различных систем и оборудования.

Ввод энергоблока в эксплуатацию состоит из нескольких этапов. После пусконаладочных работ идет физический и энергетический пуск, далее — опытно-промышленная эксплуатация. Отсчет жизни блока начинается с завоза топлива в центральный зал и установки первой кассеты в реактор.

Физический пуск энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2 запланирован на 2018 году.