В Тульской области заложены новые сады интенсивного типа сельхозпредприятия «Плава»

ООО «Плава» создано в 2002 году на базе сельскохозяйственного производственного кооператива «Жердевский». На предприятии 90 сотрудников на постоянной работе и 100 — на сезонной.

Ведущее направление работы «Плавы» — производство плодоовощной продукции. За последние годы в хозяйстве заложено 450 га молодых садов интенсивного типа. В 2016 году высажено 86 га молодых садов, 45 га смородины, имеются ягодники на площади 10 га с капельным поливом, в 2017 году заложено 15 га ягодников.

Произведена реконструкция старого хранилища на 2000 тонн. Имеются картофелехранилища на 5500 тонн. Построено плодохранилище на 1200 тонн для хранения плодов в газовой среде. В нынешнем году будет дополнительно введено в строй плодохранилище на 1900 тонн. Общий объем хранения составит 70-75% от общего объема урожая.