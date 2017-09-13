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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Тульской области заложены новые сады интенсивного типа сельхозпредприятия «Плава»

ООО «Плава» создано в 2002 году на базе сельскохозяйственного производственного кооператива «Жердевский». На предприятии 90 сотрудников на постоянной работе и 100 — на сезонной.

Ведущее направление работы «Плавы» — производство плодоовощной продукции. За последние годы в хозяйстве заложено 450 га молодых садов интенсивного типа. В 2016 году высажено 86 га молодых садов, 45 га смородины, имеются ягодники на площади 10 га с капельным поливом, в 2017 году заложено 15 га ягодников.

Произведена реконструкция старого хранилища на 2000 тонн. Имеются картофелехранилища на 5500 тонн. Построено плодохранилище на 1200 тонн для хранения плодов в газовой среде. В нынешнем году будет дополнительно введено в строй плодохранилище на 1900 тонн. Общий объем хранения составит 70-75% от общего объема урожая.

https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=94697

Тульская область, садоводство, сельское хозяйство
  • Нет аватара вадим 1980
    14.09.1700:41:16

        и это хорошо вырастить не проблема, а вот хранение всегда были проблемы

    #953769
  • Ivan_S Ivan_S
    14.09.1711:04:02

    Я правильно понимаю, что предприятие в Плавском районе Тульской области? Если так есть один гаденький нюанс — бОльшая часть Плавского района была самой пострадавшей в ТО от последствий аварии на ЧАЭС. Очень надеюсь, что данный факт не помешает развиваться садам и самому сельхозпредприятию.

    Комплексные исследования степени загрязнения почв территории муниципального образования Плавский район цезием — 137 были проведены в период 1990-1991 гг. Проведённые исследования показали, что 26689 га сельскохозяйственных угодий имели уровень радиационного загрязнения от 5 до 15 Ки/км2, что составляло 31% от общей площади сельскохозяйственных угодий, 73932 га, т. е. 86% площади сельскохозяйственных угодий имели уровень загрязнения выше 1 Ки/км2. В целом следует отметить, что в соответствии с прогнозными данными, представленными в Атласе современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях России и Белоруссии от 2009 года высокая степень загрязнения почв территории Плавского района цезием-137 сохранится вплоть до 2056 года. При этом, следует обратить внимание, что в предисловии коллективы научных работников ведущих НИИ России и Белоруссии признают необходимость экспериментального подтверждения прогнозных данных.
    отсюда

    #953884
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