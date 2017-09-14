В г. Муравленко открылось новое предприятие «ЯмалСпецЦентр»

В г. Муравленко открыли новое предприятие «ЯмалСпецЦентр». Многие горожане помнят его под названием «ЯмалСервисЦентр», в 2013 году предприятие прекратило деятельность, но удалось сохранить коллектив. Теперь предприятие снова работает, в главном производственном цехе гости нажали символическую кнопку, запуская его перезагрузку после модернизации. ООО «ЯмалСпецЦентр» многопрофильное предприятие, основанное в 2011 году в г. Ноябрьске. Предприятие имеет 2 производственные базы в Ноябрьске и 1 в Новом Уренгое. Муравленковское подразделение дало работу ста пятидесяти горожанам. ЯмалСпецЦентр занимается производством, ремонтом и сервисом нефтепромыслового и бурового оборудования, изготовлением металлоконструкций и резинотехнических изделий.