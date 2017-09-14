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Модернизация

В г. Муравленко открылось новое предприятие «ЯмалСпецЦентр»

В г. Муравленко открыли новое предприятие «ЯмалСпецЦентр». Многие горожане помнят его под названием «ЯмалСервисЦентр», в 2013 году предприятие прекратило деятельность, но удалось сохранить коллектив. Теперь предприятие снова работает, в главном производственном цехе гости нажали символическую кнопку, запуская его перезагрузку после модернизации. ООО «ЯмалСпецЦентр» многопрофильное предприятие, основанное в 2011 году в г. Ноябрьске. Предприятие имеет 2 производственные базы в Ноябрьске и 1 в Новом Уренгое. Муравленковское подразделение дало работу ста пятидесяти горожанам. ЯмалСпецЦентр занимается производством, ремонтом и сервисом нефтепромыслового и бурового оборудования, изготовлением металлоконструкций и резинотехнических изделий.

http://www.muravlenko.tv/news/29899-v-muravlenko-otkrylos-novoe-predpriyatie-yamalspeccentr.html

Муравленко, Ямал, ЯНАО, производство, новые заводы и цеха
  • Алексей Шаварин Алексей Шаварин
    14.09.1716:07:13

    Это было какое-то недоразумение…

    С таким количеством проектов на Ямале в нефтегазовой сфере, вдруг развалилось предприятие специализирующееся на ремонте оборудования.

    Парадокс. Хорошо что нашлись люди здравомыслящие, которые его перезапустили.

    #953967
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