На Кубани открыли второй семеобрабатывающий комплекс ФГУП им. Калинина

ФГУП им. Калинина запустило второй семеобрабатывающий завод в Павловском районе Краснодарского края.

Предприятие занимается очисткой и подготовкой семян озимых зерновых культур к севу. Производительность завода — 10 тыс. высококачественных семян в час. На реализацию производятся семена 17 сортов высшей репродукции. В настоящее время предприятие работает в тестовом режиме.

Увеличение мощностей было произведено за счет собственных средств в объеме 70 млн. рублей.

На открытии завода было сказано: «Производство семян должно быть под обязательным контролем ученых. Они должны вести весь процесс — от создания до реализации. Так мы сможем защитить наш рынок от фальсификатa. Кубанские семена — лучшие в России, они востребованы и за пределами края, и в зарубежных странах, эту марку нужно держать».

ФГУП им. Калинина Краснодарского НИИСХ Россельхозакадемии занимается выращиванием и реализацией семян пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника для хозяйств Краснодарского края и др. регионов России. В хозяйстве почти 10 тыс. га земли, в том числе почти 9 тыс. га пашни. В коллективе предприятия 320 сотрудников.