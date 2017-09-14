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Новые и модернизированные предприятия агропрома

На Кубани открыли второй семеобрабатывающий комплекс ФГУП им. Калинина

ФГУП им. Калинина запустило второй семеобрабатывающий завод в Павловском районе Краснодарского края.

Предприятие занимается очисткой и подготовкой семян озимых зерновых культур к севу. Производительность завода — 10 тыс. высококачественных семян в час. На реализацию производятся семена 17 сортов высшей репродукции. В настоящее время предприятие работает в тестовом режиме.

Увеличение мощностей было произведено за счет собственных средств в объеме 70 млн. рублей.

На открытии завода было сказано: «Производство семян должно быть под обязательным контролем ученых. Они должны вести весь процесс — от создания до реализации. Так мы сможем защитить наш рынок от фальсификатa. Кубанские семена — лучшие в России, они востребованы и за пределами края, и в зарубежных странах, эту марку нужно держать».

ФГУП им. Калинина Краснодарского НИИСХ Россельхозакадемии занимается выращиванием и реализацией семян пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника для хозяйств Краснодарского края и др. регионов России. В хозяйстве почти 10 тыс. га земли, в том числе почти 9 тыс. га пашни. В коллективе предприятия 320 сотрудников.

http://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/384860/

семеноводство , Краснодарский край , сельское хозяйство
  • Aleksey Andreev Aleksey Andreev
    14.09.1717:20:49

    Хорошая новость, именно с этого и надо было начинать работы по обеспечению продовольственной безопасности РФ.

    Собственная селекция сортов и семенное производство — основа сельхоза.

    Отредактировано: Aleksey Andreev~22:08 14.09.17
    #953999
  • Сергей Казаков
    15.09.1704:37:36

    Журналюги такие журналюги. Даже в положительных новостях умудряются написать редкостную чушь. Похоже, что просто невежество и необразованность вместе с самомнением.

    «10 тысяч семян в час» — это всего 400 грамм в час. Крутой завод…

    #954219
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