Добавить статью
Фотофакты

Строительство нового терминала международного аэропорта «Пермь»

Пресс-служба аэропорта «Пермь» опубликовала фотоотчет о строительстве нового терминала на 6 сентября 2017 г.

Согласно проекту общая площадь здания нового аэровокзального комплекса составит 29 тыс. кв. м. Терминал сможет обслуживать до 3 млн пассажиров в год с пропускной способностью в часы пик более 900 человек. Трехэтажный аэровокзал будет оснащен тремя посадочными галереями с тремя телетрапами и возможностью наращивания инфраструктуры.

Срок завершения строительства — конец 2017 года.

http://www.aviaperm.ru/mediacenter/photo/06_09_2017/

Пермь, Большое Савино, аэропорты России
  • Нет аватара Skilful
    15.09.1703:08:02

    Очень ждем   

    #954213
    • Нет аватара Gagarin Ura
      15.09.1716:54:16

      Кто будет собственником и оператором нового аэровокзала в Перми — компания О. Дерипаска (Сочи, Анапа и все остальные а/п на юге России) или Д.Каменьшик (а/п Домодедов)?

      Отредактировано: Gagarin Ura~17:12 15.09.17
      #954422
      • Нет аватара brat_po_razumu
        15.09.1717:45:32

        Аэропорт является собственностью Пермского края и эксплуатируется совместно АО «Международный аэропорт Пермь» и Министерством обороны России.

        #954435
  • Nyorre Nyorre
    15.09.1713:40:38

    Какой же жуткий дизайн.

    #954357
    • povoljsksy povoljsksy
      15.09.1714:55:22

      Из Википедии: «Разработкой дизайна нового пассажирского терминала занимается архитектурное бюро „UNK Project“ (г. Москва). Изюминка архитектурной концепции здания — в использовании мотивов Пермского периода. Слоистые каменные массивные текстуры, рисунки окаменелостей, срезы минералов — эти образы будут использованы и в интерьере, и в экстерьере аэровокзала. Архитектурная концепция внутренних пространств не только отразит уникальное культурное наследие Пермского края, но и обеспечит практичность и комфорт современной высокотехнологичной архитектуры.

      Во внешнем облике здания смело сочетается стекло и современные материалы, имитирующие текстуру дерева. По словам Вячеслава Кочнова, главного архитектора проекта (ГК СПЕКТРУМ), главенствующей для автора архитектурной концепции здания (Архитектурное Бюро Асадова) была идея облика здания, насыщенного символикой края, его культурными традициями: пермской деревянной скульптуры, звериного стиля и пермского геологического периода.»

      #954383
    • Нет аватара Gagarin Ura
      15.09.1716:59:22

      Экстерьер — приемлемо, а вот интерьер — черезвычайно мрачный. И хот Пермь не Екатеринбур, но такой интерьер аэровокзала почему-то ассоциируется с каменоломнями-рудникам Демидова, где заключенные подыхали как мухи зимой. Даже не представляю сколько МВт интерьерного освещение потребуется, что бы превратить его в дружелюбный для пассажиров.

      Отредактировано: Gagarin Ura~17:07 15.09.17
      #954425
  • Нет аватара woodrings
    15.09.1718:55:28

    Интерьер вовсе не будет таким мрачным, когда появятся рекламы, стойки, подсветки, вывески, люди т.д.

    #954463
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,