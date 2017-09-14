Строительство нового терминала международного аэропорта «Пермь»

Пресс-служба аэропорта «Пермь» опубликовала фотоотчет о строительстве нового терминала на 6 сентября 2017 г.

Согласно проекту общая площадь здания нового аэровокзального комплекса составит 29 тыс. кв. м. Терминал сможет обслуживать до 3 млн пассажиров в год с пропускной способностью в часы пик более 900 человек. Трехэтажный аэровокзал будет оснащен тремя посадочными галереями с тремя телетрапами и возможностью наращивания инфраструктуры.

Срок завершения строительства — конец 2017 года.