Строительство нового терминала международного аэропорта «Пермь»
Пресс-служба аэропорта «Пермь» опубликовала фотоотчет о строительстве нового терминала на 6 сентября 2017 г.
Согласно проекту общая площадь здания нового аэровокзального комплекса составит 29 тыс. кв. м. Терминал сможет обслуживать до 3 млн пассажиров в год с пропускной способностью в часы пик более 900 человек. Трехэтажный аэровокзал будет оснащен тремя посадочными галереями с тремя телетрапами и возможностью наращивания инфраструктуры.
Срок завершения строительства — конец 2017 года.
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