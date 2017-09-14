В Ленинградской области модернизировано птицеводческое предприятие «Рокар»

Выборгском районе Ленинградской области запущены новые очистные сооружения, модернизированный завод по переработке яиц и новые птичники птицефабрики «Рокар».

Инвестиции в модернизацию завода по переработки яиц составили 800 млн рублей. Мощность производства по переработке выросла с 1,5 млн до 3 млн штук яиц в сутки. Завод производит широкий ассортимент продуктов глубокой переработки яиц для различных отраслей пищевой промышленностей и предприятий общепита — желток, белок, меланж, готовый к употреблению быстрозамороженный омлет и очищенные от скорлупы вареные яйца.

В 2016 году птицефабрика прошла аттестацию для организации поставки продуктов переработки яиц в страны ЕС. В первом квартале 2017 года была сделана тестовая поставка. Продукты переработки птицефабрики «Роскар» зарегистрированы в республиках таможенного союза и СНГ. Общий объем поставки сухих яичных продуктов в страны Европы и СНГ до конца года составит более 400 тонн. Рассматриваются потенциальные возможности увеличения объем экспорта, прорабатываются варианты поставки продукции в страны Ближнего Востока.

Новые очистные сооружения предприятия рассчитаны на очистку 2 тыс. м3 стоков в сутки. Инвестиции в строительство составили 300 млн рублей.