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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Ленинградской области модернизировано птицеводческое предприятие «Рокар»

Выборгском районе Ленинградской области запущены новые очистные сооружения, модернизированный завод по переработке яиц и новые птичники птицефабрики «Рокар».

Инвестиции в модернизацию завода по переработки яиц составили 800 млн рублей. Мощность производства по переработке выросла с 1,5 млн до 3 млн штук яиц в сутки. Завод производит широкий ассортимент продуктов глубокой переработки яиц для различных отраслей пищевой промышленностей и предприятий общепита — желток, белок, меланж, готовый к употреблению быстрозамороженный омлет и очищенные от скорлупы вареные яйца.

В 2016 году птицефабрика прошла аттестацию для организации поставки продуктов переработки яиц в страны ЕС. В первом квартале 2017 года была сделана тестовая поставка. Продукты переработки птицефабрики «Роскар» зарегистрированы в республиках таможенного союза и СНГ. Общий объем поставки сухих яичных продуктов в страны Европы и СНГ до конца года составит более 400 тонн. Рассматриваются потенциальные возможности увеличения объем экспорта, прорабатываются варианты поставки продукции в страны Ближнего Востока.

Новые очистные сооружения предприятия рассчитаны на очистку 2 тыс. м3 стоков в сутки. Инвестиции в строительство составили 300 млн рублей.

http://lenobl.ru/news24315.html

Ленинградская область, птицеводство, экспорт
  • Нет аватара Рыбак
    14.09.1721:52:03

    3 млн в сутки! в голове как-то не укладывается! собственно как и 2 тыс. м3. в сутки.    

    #954124
    • Нет аватара tumanova
      14.09.1722:15:12

      А в год в Ленинградской области производят 3 млрд яиц. И по этому показателю регион впереди России всей. Если верить оф. сайту администрации Ленинградской области.

      #954145
      • Нет аватара germanych
        15.09.1701:48:33

        В заголовке ошибка."РОСКАР",а не РОКАР.

        #954210
  • megajob megajob
    15.09.1707:23:48

       

    Покупаю, покупал и буду покупать. Не знаю как и почему так получилось что у нас тут так хорошо с «курками и яйками», но все кого знаю — довольны!     Никаких «чужих» яйков никто не покупает хотя ритейлеры всякую дрянь тащят. Кстати что заметил — всякая хрень меняется (значит нафиг не покупают) а несколько местных фирм стабильно!

    Успехов им.    

    #954252
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