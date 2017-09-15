Больницы Свердловской области получили 35 новых машин скорой помощи

Правительство региона 14 сентября вручило ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи и передвижных фельдшерско-акушерских пунктов на базе автобусов ПАЗ представителям 17 медицинских учреждений из 15 муниципальных образований Свердловской области. Тридцать пять автомобилей приобретены за счет средств областного бюджета.

Всего, начиная с 2011 года, в области приобретено 294 автомобиля скорой медицинской помощи.

Автомобили скорой медицинской помощи разной классификации будут направлены в учреждения здравоохранения Первоуральска, Каменск-Уральского, Нижнего Тагила, Артемовского, Сысерти, Ирбита, Волчанска, Кировграда, Краснотурьинска, Богдановича, Ревды, а также в Свердловскую областную клиническую больницу № 1 и Областную детскую клиническую больницу № 1.

Приобретенные автомобили оснащены необходимым медицинским оборудованием, а также комплектами бортового оборудования информационно-навигационной системы спутникового слежения ГЛОНАСС/GPS. Часть автомобилей относится к классу реанимобилей с максимальным набором медицинского оборудования, который используется для оказания экстренной помощи тяжело пострадавшим пациентам. Все «скорые» — полноприводные и имеют хорошую проходимость, что крайне актуально в сельской местности.

Новые фельдшерско-акушерские пункты будут направлены в учреждения здравоохранения Ачита, Красноуфимска, Артей и Бисерти. ФАПы оснащены набором медицинского оборудования для оказания лечебно-профилактической помощи и проведения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в условиях сельской местности, а также комплектами спутниковой связи.

В Свердловской области работают 54 учреждения службы скорой медицинской помощи, в том числе восемь самостоятельных станций, из которых две относятся к внекатегорийным (более 100 тысяч выездов в год): станция скорой помощи им. В.Ф. Капиноса и городская станция скорой медицинской помощи Нижнего Тагила. А также 46 отделений скорой медицинской помощи в составе медицинских организаций. Только за 2016 год за счет средств областного бюджета приобретено 68 автомобилей на сумму почти 76 миллионов рублей и 51 автомобиль за счет средств федерального бюджета.

Всего, начиная с 2011 года, в области приобретено 294 автомобиля скорой медицинской помощи. Бригады оснащены современным портативным оборудованием.