В Муроме после глубокой реконструкции открыт стадион имени Виктора Лосева
Современный стадион полностью готов к футбольному сезону. Кроме взрослой команды, там будут тренироваться юношеская и детская команды. Строители смонтировали крытые трибуны. Обновлены поле, раздевалки, входные группы. В процессе реконструкции стадиона был расселен ветхий дом, стоявший на его территории. Из старого жилого здания без удобств и коммуникаций люди переехали в благоустроенные квартиры. Строение снесли, на освободившемся большом участке земли будет место для отдыха жителей близлежащих домов, посетителей стадиона и спортсменов.
Все работы по реконструкции, которая началась в начале мая, выполнены за счёт местного бюджета.
Пост был сделан с содействием блогера Human RS !
16.09.1710:44:16
16.09.1717:15:59