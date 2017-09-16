Авиакомпания «Азимут» выполнила первый коммерческий полёт

Авиакомпания «Азимут» — новый перевозчик Юга России — выполнила первый коммерческий полёт: пассажирами рейса Ростов-на-Дону — Москва стали игроки футбольного клуба «Ростов». Полёты в Москву (аэропорт «Внуково») на регулярной основе авиакомпания начнёт с 21 сентября, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика. Как уже сообщал «АвиаПорт», Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало сертификат эксплуатанта авиакомпании «Азимут» в августе этого года.

Новый перевозчик будет выполнять рейсы на самолётах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) из Ростова-на-Дону и Краснодара.Отметим, что на встрече главы администрации Аксайского района Ростовской области с исполнительным директором «Азимута» Эдуардом Теплицким было озвучено, что к 2021 году перевозчик планирует расширить маршрутную сеть из Ростова-на-Дону до 25 направлений.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте администрации, со ссылкой на слова Э.Теплицкого говорилось, что уже в этом году авиакомпания планирует осуществлять прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Уфу, Самару, Казань, Грозный и Махачкалу, а до 2021 года маршрутную сеть дополнят Калининград, Минеральные Воды, Челябинск, Волгоград, Астрахань, Сургут, Геленджик Симферополь, Ереван, а также Прага, Франкфурт-на-Майне, Стамбул и Тель-Авив.

Продажа авиабилетов из Ростова-на-Дону в Москву и Омск стартовала 6 сентября 2017 года. С 22 октября 2017 года начнутся полёты из Ростова-на-Дону в Новосибирск и Екатеринбург, а с 31 октября — в Самару. Рейсы в Санкт-Петербург из Ростова-на-Дону и Краснодара перевозчик начнёт осуществлять с 10 октября. Продажи билетов на эти рейсы к настоящему моменту также запущены, минимальный тариф составляет 888 рублей.Сейчас Государственная транспортная лизинговая компания и «Азимут» реализуют договор лизинга на восемь SSJ100, которые должны быть поставлены перевозчику в период с 2017 по 2018 год. В рамках этого контракта перевозчик получил уже три самолёта. Четвёртый борт пополнит парк авиакомпании до конца 2017 года, а оставшиеся четыре — в марте-апреле 2018 года.

В перспективе парк «Азимута» до 2022 года может вырасти до 16 самолётов SSJ100. В дополнение к твёрдому контракту на восемь SSJ100 с ГТЛК заключён опцион на четыре самолёта. Кроме того, в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 «Азимут» и АО «Гражданские самолёты Сухого» подписали соглашение о намерениях на поставку ещё четырёх воздушных судов этого типа в 2021-2022 годах.Обслуживать парк «Азимута» в Международном аэропорту «Ростов-на-Дону» будет холдинг «С 7 Инжиниринг», открывший там первую собственную линейную станцию технического обслуживания SSJ100.

СправкаАО «Авиакомпания «Азимут» — новый перевозчик Юга России, маршрутная сеть которого будет включать рейсы из Ростова-на-Дону и Краснодара в регионы РФ. На сегодняшний день перевозчик базируется в действующем аэропорту Ростова-на-Дону, а с декабря 2017 года станет базовой авиакомпанией нового ростовского аэропорта «Платов». Флот авиакомпании состоит из самолётов Sukhoi Superjet 100 модификации SSJ100-95LR (Long Range) с увеличенной дальностью полёта.ООО «Инвесттехсервис» (принадлежит совладельцу аэропорта «Внуково» Виталию Ванцеву) владеет 50% АО «Авиакомпания «Азимут». Остальные 50% через ООО «АТ» контролируют бывший первый заместитель гендиректора авиакомпании «Якутия» Павел Удод и Павел Екжанов.