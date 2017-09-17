В Грозном открыт спортивный зал Федерации тайского бокса

Официальная церемония открытия третьего по счету спортивного зала Федерации тайского бокса прошла в столице ЧР.

Двухэтажное здание имеет площадь 400 кв.м. Здесь одновременно могут заниматься до 70 человек. Зал оснащен всем необходимым спортивным оборудованием. Также здесь расположится центральный офис Федерации тайского бокса ЧР. Как рассказал президент Федерации тайского бокса ЧР Рамзан Есиев, новый зал станет местом проведения основных турниров по тайскому боксу.