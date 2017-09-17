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Спортивные объекты

В Грозном открыт спортивный зал Федерации тайского бокса

Официальная церемония открытия третьего по счету спортивного зала Федерации тайского бокса прошла в столице ЧР.

Двухэтажное здание имеет площадь 400 кв.м. Здесь одновременно могут заниматься до 70 человек. Зал оснащен всем необходимым спортивным оборудованием. Также здесь расположится центральный офис Федерации тайского бокса ЧР. Как рассказал президент Федерации тайского бокса ЧР Рамзан Есиев, новый зал станет местом проведения основных турниров по тайскому боксу.

http://grozmer.ru/events/u-taibokserov-groznogo-pojavilsja-esche-.html

Чечня, ФОК, спортзал
  • Vladimir Glazunov Vladimir Glazunov
    17.09.1713:24:24

    Первое правило Бойцовского клуба: никому не рассказывать о Бойцовском клубе. © ))

    #954915
  • Сергей кор
    17.09.1717:06:39

    А на Кавказе вообще кто-нибудь работает?

    По «ленте» у них только спорткомпленксы, детсады и школы открывают.

    #954964
    • Нет аватара Yarhann
      17.09.1717:24:16

      а работать это как в москве ходить в офисы штаны с утра до вечера просиживать и кофеек попивать

      #954967
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