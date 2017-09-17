Компания «Сибелко» открыла свой первый в России цех по измельчению минералов

Четырнадцатого сентября в Раменском районе Московской области состоялось открытие нового предприятия компании «Сибелко Россия» — цеха по измельчению промышленных минералов. Новый цех расположен на территории Раменского горно-обогатительного комбината в с/п Чулковское.

После ввода в эксплуатацию в III квартале 2017 г., цех будет производить и продавать 24 наименования продуктов с исходящим сырьем из трех минералов: гидроксида алюминия, барита и волластонита. Измельченные минералы широко применяются в различных областях промышленности: лакокрасочной, металлургической, кабельной, полимерной отраслях и керамике.

Мощность цеха на начальном этапе составит 10 тысяч тонн измельченных минералов в год и уже в 2018 г. достигнет уровня 20 тыс. тонн продукции. Инвестиции в строительство и ввод в эксплуатацию цеха составили 6,3 млн евро.

Раменский ГОК является флагманом Сибелко в России, имеет хорошую развитую производственную базу, обладает штатом из высококвалифицированных специалистов и удачно расположен с точки зрения логистики для ключевых клиентов компании в Московской области и Центральном Федеральном округе.

«Ввод в эксплуатацию нового цеха по измельчению минералов является значимым событием как для компании Сибелко так и для рынка в России. Наша страна является важным рынком для Сибелко. Благодаря размещению здесь производственных мощностей мы становимся ближе к российским клиентам, заменив импортное сырье локальным, упростив логистику и сократив сроки поставок. Новый цех позволит не только локализовать передовые технологии в регионе, но и создать дополнительные рабочие места. Объемы производства цеха позволят удовлетворить растущий спрос в России на измельченные минералы. Теперь мы можем быть более гибкими в выполнении требований к продукции каждого конкретного заказчика», — сказал Генеральный директор Сибелко Россия Андрей Дасковский.