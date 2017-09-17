Принтеры российской компании печатают дома в Европе

Первые дома в Европе, созданные по технологии 3D-печати, будут напечатаны на российских принтерах. Об этом «Хайтеку» рассказали в компании Спецавиа, занимающейся производством строительных 3D-принтеров. Спецавиа заключила договор на их поставку с датской строительной компанией 3D Printhuset.

Не так давно мы писали о том, что датская компания 3D Printhuset начала печатать в Европе офис-отель площадью 50 м², соответствующий строительным нормам. Новость важна, потому что это будет первое полноценное напечатанное здание в Европе. Но позже выяснилась еще одна интересная особенность: принтеры, которые используют в работе, — производства российской компании «Спецавиа».

Сделать выбор в пользу ярославской компании датчан подтолкнула ситуация на рынке, рассказывает глава «Спецавиа» Александр Маслов: аналогов этому принтеру просто нет. Сегодня купить строительный принтер можно только у компании из Ярославля. Специалисты 3D Printhuset объездили весь мир и познакомились с 35 проектами по разработке строительных 3D-принтеров. Но все они находятся на стадии прототипа либо разработки. Реальное серийное производство оборудования есть только в России у «Спецавиа» и в Китае у компании Winsun. При этом китайцы не продают готовые принтеры, а предлагают сервисные услуги по строительству в формате Building on Demand (BOD). Таким образом, купить строительный принтер оказалось реально только в Ярославле.

Перед продажей датчанам «Спецавиа» модифицировала одну из моделей своих принтеров под особенности европейского проекта.

Для строительства офис-отеля площадью 50 м² компания 3D Printhuset использует 3D-принтер портального типа с рабочим полем 8×8×6 метров. Его базовая версия стоит 1,32 млн руб. Принтер печатает стандартными составами на основе цемента М 300-500, такой имеется в продаже повсеместно. Печать происходит слоями высотой 20 мм и шириной от 50 до 70 мм. Все принтеры компании имеют примерно одинаковую производительность: условное здание на 100 м² может быть напечатано за 100 часов. Самый большой принтер рассчитан на печать зданий площадью 200 м². Пока технологии «Спецавиа» позволяют печатать 1-2 этажные здания, но в перспективе этажность будет увеличиваться.

В компании рассказывают, что в Европе и раньше пытались печатать дома на принтере, но только с российским оборудованием удастся довести дело до конца. Ранее подобные дома не соответствовали строительным нормам Евросоюза. Дания для «Спецавиа» только один из партнеров. В данный момент компания ведет переговоры о сотрудничестве и об открытии дилерских центров в различных странах Европы, ближнего Востока и Юго-восточной Азии.