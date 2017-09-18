В ЦАГИ завершился очередной этап прочностных испытаний самолета Як-152

В начале сентября специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского») завершили очередной этап статических прочностных испытаний учебно-тренировочного самолета Як-152.

Перед учеными стояла задача исследовать поведение компонентов летательного аппарата с точки зрения возникающих в конструкции напряжений и деформаций. На данный момент получены положительные результаты для крыла и фонаря кабины пилотов, заканчивается подготовка к совместным статическим испытаниям механизации крыла (закрылков и элерона) и хвостовой части фюзеляжа с горизонтальным оперением. В дальнейшем будут изучены шасси, узлы навески двигателя и проводка управления.

«Мы моделируем аэродинамические нагрузки, действующие на отдельные элементы конструкции, а затем и на весь аппарат. Если крыло успешно выдерживает значения, превышающие эксплуатационные и близкие к расчетным, это позволяет снять ряд ограничений на самолет по перегрузке», — подчеркнул начальник отдела отделения статической и тепловой прочности ФГУП «ЦАГИ» Виктор Цыганков.