В Кирово-Чепецком районе Кировской области открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт, построенный всего за 3 месяца в деревне Звени, будет обслуживать население деревень Звени, Саши, Кобели, Кулига, починка Копосовский, ст. Полой и подстанции Вятка. К учреждению прикреплено 495 человек, из которых 87 — дети в возрасте до 17 лет.

Средства на строительство — 2,7 млн. рублей — выделены Кирово-Чепецкой центральной районной больнице, структурным подразделением которой он является.

Он оснащен современным оборудованием и присоединен к единой медицинской информационной системе. Раньше жителям приходилось ездить либо в Кирово-Чепецкую ЦРБ, либо в Кстининскую амбулаторию.

Его сотрудники будут оказывать населению первичную доврачебную медико-санитарную помощь, делать инъекции и осуществлять забор биоматериалов для лабораторных исследований. Помимо этого, здесь пациенты смогут пройти диспансеризацию. Врачи — терапевт, педиатр и гинеколог — будут приезжать в ФАП по графику.