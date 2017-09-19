Новый детский сад открыт в посёлке Ксеньевка Могочинского района Забайкалького Края

Детский сад стоимостью в 15 миллионов рублей построили меценаты в посёлке Ксеньевка Могочинского района. Средства на возведение объекта выделили три местных золотодобывающих компании.

Что движет современными благотворителями, и на сколько продвинулась очередь в детский сад в посёлке, выяснял Иван Первых.

Совсем скоро коридоры детского сада «Золотой ключик» наполнятся звонким детским смехом, а пока новые хозяева объекта встречают гостей. Среди них Алексей Качур, Иван Чураков и Евгений Янчиков — те, кто не побоялся изъять деньги из собственного бизнеса, чтобы решить проблему очереди дошкольников в единственный в посёлке детский сад.

Алексей Качур, генеральный директор ООО «Светлый альянс+": «Отблагодарить свою малую родину за то, что она нам дала, чему нас учила, воспитала. Мы решили построить детский сад — помочь нашим деткам пойти в нормальный, достойный детский сад, создать условия для их развития».

Идею меценатам подсказали работники их компаний — большинство привезли сюда свои молодые семьи. Единственный действующий детский сад уже не мог вместить всех нуждающихся.

Нужды теперь население посёлка испытывать не будет. Актуальная очередь в детский сад полностью ликвидирована.

Маргарита Бурнаевская, заведующая детским садом № 6 посёлка Ксеньевка: «У нас на очереди 68 очередников стоит. Это очень много. Это дети с трёх до семи лет. Острая необходимость была открытия нового здания. Здание на две группы. Строители и в дождь, и в зной работы вели, не покладая рук».

На возведение объекта подрядчику потребовалось всего четыре месяца. В проект изначально были заложены современные технологии сбережения тепла и электричества.

Иван Первых, корреспондент: «Новый корпус детского сада основан на металлическом каркасе. Застройщик уверяет, что это позволит избежать подвижек здания в сложных геологических условиях — здесь мерзлота. Благотворители не только оплатили строительство нового корпуса, но и реконструкцию старого. Уже заменены старые окна на пластиковые, а в следующем году планируется благоустройство коммунальной сети».