В г. Шлиссельбурге открылся детский сад «Теремок»

В г. Шлиссельбург Лениградской области на улице 1 Мая после реконструкции открылось обновленное здание детского сада комбинированного типа.

В новом «Теремке» будут работать 3 группы для детей от 2-х до 4-х лет на 55 человек. Сегодня в здании есть все необходимое для воспитания и развития малышей: просторные группы и спальные комнаты, музыкально-физкультурный зал, медицинский кабинет, большие прачечные и пищеблок. Детский сад оснащен пожарной и тревожной сигнализацией, лестницей для экстренной эвакуации и системой видеонаблюдения.

В связи с долгим простоем здания, для большей безопасности в дошкольном учреждении были заменены все инженерные коммуникации.