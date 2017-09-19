Группа ЧТПЗ наладила выпуск продукции для берегоукрепления месторождений

Завод «Соединительные отводы трубопроводов» («СОТ», входит в Группу ЧТПЗ) в рамках программы по расширения ассортимента продукции освоил производство трубчатого сварного шпунта (ТСШ). Данные изделия широко применятся в строительстве сооружений для укрепления береговых зон. ТСШ используется в качестве крепежных свай, обеспечивая прочность, устойчивость и длительную эксплуатацию строению.

— Сегодня в условиях массового освоения прибрежных месторождений нефтегазовыми компаниями выпуск Группой ЧТПЗ продукции для берегоукрепления становится особо актуальным, — отмечает технический директор компании Кирилл Никитин. — Коллектив белых металлургов тщательно подошел к поставленной задаче и в кратчайшие сроки, с апреля по август, наладил выпуск высококачественного трубошпунта.

Для освоения ТСШ в Группе ЧТПЗ была создана рабочая группа, проведены исследовательские и подготовительные работы. Площадкой для реализации проекта выбран завод «СОТ», обладающий высоким потенциалом в области сварки изделий нестандартной формы. В качестве опытного образца белые металлурги изготовили трубошпунт из стального профиля класса прочности С390 и трубы диаметром 630 мм производства ЧТПЗ. Проведенные испытания подтвердили, что продукция отвечает всем заданным требованиям и может применяться в строительстве.

Сегодня завод «Соединительные отводы трубопроводов» полностью освоил производство шпунта и готов поставлять заказчикам изделия диаметром от 530 мм до 1420 мм, выполненные из труб собственного изготовления. Объем производства может составить до 80 изделий в месяц.