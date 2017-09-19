В Республике Алтай запущена первая в России солнечная электростанция на модулях нового поколения

В Республике Алтай введена в эксплуатацию первая солнечная электростанция, построенная на гетероструктурных модулях российского производства (завод «Хевел» — совместное предприятие ГК «Ренова» и «Роснано»). В результате Россия вошла в перечень стран наряду с Японией и Кореей, использующих технологию гетероперехода в промышленных масштабах.

СЭС открыли в Майминском районе Республики Алтай. Ее мощность составляет 20 МВт. Инвестиции в объект составили около 2 млрд рублей. Станция уникальна тем, что в ней используются гетеростурктурные модули — гибридные элементы с повышенной эффективностью. Они в разы повышают преобразование солнечной энергии даже в условиях облачности.

Внедренная на заводе «Хевел» в Новочебоксарске (Чувашская Республика) гетероструктурная технология в мировой практике относится к новому поколению кремниевых солнечных элементов, отличающихся наиболее высоким КПД ячейки — более 22% и широким температурным диапазоном использования.

Такие технологии использованы в стране впервые. Таким образом, в результате Россия наряду с Японией и Кореей вошла в перечень стран, использующих технологию гетероперехода в промышленных масштабах.

Строительство солнечных электростанций — совместный проект группы компаний «Хевел» и правительства региона.

Подрядчиком выступила компания «Солнечная энергия»

Строительство станции было начато в мае 2017 года. Технология гетероструктурных модулей обеспечивает высокий КПД и лучшее восприятие рассеянного света.

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