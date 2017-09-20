Главный подарок: что интересного на открывшейся улице Мало-Тобольской

Главную пешеходную зону исторической части Барнаула торжественно открыли 16 сентября

Пешеходную зону на улице Мало-Тобольской можно назвать главным подарком Барнаула ко Дню города и 80-летию Алтайского края. Объект обещает стать изюминкой и магнитом для посетителей туркластера «Барнаул — горнозаводской город». К тому же с одной его стороны располагается проспект Ленина, реконструированный мост через Барнаулку, через который можно пройти на достраиваемую Набережную Оби, а с другой имеется выход на комплекс у Нагорного парка и парк культуры и отдыха «Центральный», который сегодня также приводят в порядок.

Особая гордость

Реконструкция улицы Мало-Тобольской прошла в короткие сроки. Строители сделали все возможное, чтобы успеть открыть одну из старейших улиц краевой столицы в День города. В качестве дорожного полотна для пешеходной зоны выбрана специальная тротуарная плитка. Она не требует особого ухода, не выцветает и должна прослужить не менее 15 лет.

Но особая гордость властей и строителей — новая ливневая канализация, в которой эта часть города очень нуждалась. Кстати, во время укладки водопропускной трубы диаметром 1200 миллиметров на проспекте Ленина возникли сложности. Дело в том, что именно в этом месте грунтовые воды подходят особенно близко к поверхности. Во время работ строителям приходилось постоянно откачивать воду. Несмотря на трудности, новая канализация была построена, и теперь исторической части Барнаула ливни не страшны.

Комфорт и красота

Для удобства горожан на улице Мало-Тобольской разместили около 30 скамеек, а также установили стилизованные фонари, вазоны и урны. Кроме этого, полностью отремонтированы фасады зданий, стоящих на улице. В перспективе вдоль пешеходной зоны высадят клены и разобьют цветники.

Общая сумма затрат на обустройство Мало-Тобольской составила около 50 миллионов рублей. Для сравнения, примерно в такую же сумму обошлась лестница в Нагорном парке, которая уже успела стать одним из любимых мест барнаульцев.

Чтобы следить за порядком и не допустить вандализма, на улице установят и камеры видеонаблюдения. Также здесь будут дежурить сотрудники полиции.

Сейчас ведутся работы по реконструкции здания «Старого базара», который в этом году наконец обрел своего собственника. На первом этаже планируют разместить магазины, где будут продаваться товары непродовольственной группы. Здесь же будут располагаться кафе с отдельным входом. На втором этаже расположится продуктовый и фермерский рынок.

Свадьбы и валенки

Еще до открытия улица Мало-Тобольская стала пользоваться популярностью у барнаульцев. Приезжают сюда и молодожены, чтобы провести свадебные фотосессии. И здесь же гуляют влюбленные парочки.

В день празднования юбилея Алтайского края и Дня города там прошло несколько десятков различных мероприятий. В частности, выставка «Барнаул туристский», финал конкурса «Мисс Барнаул», а также забег в валенках. На праздник пришли тысячи горожан. Их развлекали музыканты, артисты, аниматоры в исторических костюмах. Они символизировали различные эпохи в истории Барнаула: от правления Екатерины II и революции 1917 года до наших дней.